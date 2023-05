Osasuna-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Athletic Bilbao è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’obiettivo è l’aggancio in classifica. Anche se sarà difficile. Sicuramente, l’Osasuna, ci proverà a battere l’Athletic Bilbao, distante tre lunghezze, e anche al momento occupa l’ultimo posto utile per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Ma da qui a riuscirci ce ne passa.

Sì, anche perché la formazione ospite, allenata da Valverde, ha sicuramente qualità maggiori rispetto ai padroni di casa che in questa stagione, è evidente, sono andati anche oltre quelli che sono i propri limiti. Pensare di riuscire ad ottenere una qualificazione che avrebbe del clamoroso alle prossime coppe europee ce ne passa. E infatti appare davvero difficile pensare al colpo grosso dei padroni di casa. Al Bilbao, inoltre, potrebbe bastare in questa serata vedendo la difficoltà della partita – che comunque è difficile e su questo non ci piove – anche un pareggio. Speculando sulla possibilità di giocare sul doppio risultato. Che avvicinerebbe senza dubbio quello che è l’obiettivo finale per i baschi.

Una sola vittoria, per entrambe, nelle ultime cinque uscite di questa stagione. Solamente che in questo periodo, le altre quattro, l’Osasuna le ha perse mentre l’Athletic almeno un pareggio è riuscito a conquistarlo. Ed è proprio quel pareggio che potrebbe uscire fuori anche nella sfida di questa sera.

Come vedere Osasuna-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Osasuna-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Un match da una rete per squadra, un match da pareggio. Sì, Osasuna e Bilbao alla fine si dovranno accontentare di un punto a testa. E quelli felici ovviamente saranno gli ospiti.

Le probabili formazioni di Osasuna-Athletic Bilbao

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Pena, Hernandez, Garcia, Sanchez; Moncayola, Torro, Oroz; Garcia, Budimir, Avila.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Zarraga; Williams, Sancet, Muniain, Berenguer; Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1