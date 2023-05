Emma Raducanu, look speciale per il party esclusivo: minigonna e sorrisi

Emma Raducanu, la sua agenda non è mai stata più fitta di così: dopo l’evento con Dior in Messico è stata la star di un party esclusivo.

Neanche il tempo di disfare i bagagli di ritorno dal Messico che ad attenderla c’era già un altro appuntamento glamour. Perché quando sei una stella, e per di più a riposo, la tua agenda tende a riempirsi piuttosto velocemente. E lo sa bene Emma Raducanu, che in questo periodo senza tennis sta presenziando agli eventi più disparati.

Prima c’è stata la presentazione della nuova collezione Dior Cruise 2024, in occasione della quale la bella tennista britannica è stata avvistata con colui il quale, secondo i rumors, sarebbe il suo fidanzato. Risponde al nome di Carlo Agostinelli e, oltre ad essere un calciatore, sarebbe anche il figlio della responsabile delle pubbliche relazioni della maison d’Oltralpe. A Città del Messico la campionessa dello Us Open 2021 ha avuto la possibilità di indossare degli abiti davvero pazzeschi, che le calzavano talmente bene che sembrava che qualcuno glieli avesse cuciti addosso. Sembrava in formissima, dunque, nonostante abbia subito nelle scorse settimane non uno, ma ben tre interventi. Se non fosse stato per la vistosa fascia che avvolge una delle due mani, nessuno avrebbe sospettato nulla.

Conclusa l’esperienza con il marchio di cui è ambassador, Emma è tornata al quartier generale, nella sua Londra. E lì ha partecipato ad un altro evento esclusivo, apparendo ancora una volta bella come il sole e in forma strepitosa.

Emma Raducanu regina del club

La vincitrice dello Slam newyorkese ha preso parte ad un party esclusivo e privato organizzato presso uno dei club storici della capitale britannica. Parliamo del George Club, nel quartiere di Mayfair, uno di quei locali in cui tutti sognano di entrare.

Per l’occasione ha sfoggiato un look speciale, vestendosi del suo sorriso più bello. In aggiunta indossava una minigonna nera, sapientemente abbinata ad una maglia dello stesso colore, e dei gioielli che davano luce all’outfit. Una mise che intendeva valorizzare le sue gambe, toniche e snelle per merito dei duri allenamenti ai quali si sottopone per poter essere competitiva nell’ambito del circuito professionistico.

Per quanto affascinante potesse essere vestita da signorina per bene, è innegabile che ci manchi vederla con indosso i completi sportivi da gara e da allenamento. Tanto più che non è ancora dato sapere quando potrà tornare in campo la bella Raducanu, che di certo salterà la stagione sull’erba ma che potrebbe non essere pronta in tempo neppure per il suo Slam del cuore.