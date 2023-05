Tennis, Parigi sotto assedio: mai vista tanta bellezza insieme

Tennis, l’Open di Francia ha avuto inizio e la città di Parigi è ufficialmente sotto assedio: mai viste tante meraviglie tutte insieme.

L’Open di Francia ha avuto inizio nella giornata di lunedì 22 maggio con le qualificazioni e, oltre ai campioni di tutto il mondo, Parigi ospiterà le meravigliose compagne di questi ultimi. Le wags (acronimo che sta per “Wives And Girlfriends”) sono pronte per conquistare la città e i tifosi.

Il Roland Garros vedrà scontrarsi i giocatori di tennis più apprezzati e forti del momento. E mentre saranno impegnati in match carichi di tensione, potranno contare sul tifo e il supporto delle loro compagne, sempre pronte a sostenerli. Sono diverse le coppie che, sul web, fanno sognare gli appassionati, i quali hanno ormai imparato non solo a conoscere i loro atleti preferiti ma anche le wags che hanno conquistato i loro cuori.

Grazie al prestigioso torneo francese, questi ultimi potranno rifarsi gli occhi. Atleti come Diego Schwartzman e Alexander Zverev non saranno gli unici ad attirare l’attenzione. Gli sguardi si concentreranno anche sulle loro bellissime compagne, rispettivamente Eugenia De Martino e Sofia Thomalla.

La modella argentina, ambasciatrice del marchio Fila nel suo paese d’origine, e l’attrice tedesca, che in passato è stata inserita nella lista delle donne più belle del mondo della rivista FHM, non sono tuttavia le uniche wags destinata a lasciare il pubblico a bocca spalancata.

Tennis, le wags alla conquista di Parigi

All’appello non può mancare la splendida Morgan Riddle, che dal 2020 è impegnata sentimentalmente con lo statunitense Taylor Fritz. La 25enne ha fatto breccia nel cuore della promessa del tennis attraverso un’app di incontri e oggi formano una bellissima coppia. L’anno scorso si era già guadagnata le attenzioni del pubblico sfoggiando i suoi look estivi ed estremamente sensuali a Wimbledon.

Sebastian Korda è arrivato nella Capitale insieme alla fidanzata Ivana Nedved, nota per essere la figlia del celebre Pavel Nedved, ex centrocampista ceco, oggi dirigente sportivo. Mentre l’italiano Lorenzo Musetti si è presentato in compagnia di Veronica Confalonieri. Impegnata nel settore della grafica, da tre anni lavora per Sky Sport e viene da una famiglia in cui il tennis ha sempre avuto un ruolo importante.

Sua sorella, infatti, è un’affermata manager e fa coppia con Gianluca Mager, entrato nella top 100 dei migliori giocatori nel 2021 alla posizione 62. I tifosi ne vedranno sicuramente delle belle, anche se si sentirà la mancanza di leggende come Roger Federer e Rafael Nadal, assenti per la prima volta nella storia del torneo.

All’Open di Francia non parteciperanno nemmeno Nick Kyrgios e Matteo Berrettini, che stanno ancora facendo i conti con gli infortuni che li hanno colpiti in questa stagione: un vero peccato, pensando che anche le loro fidanzate (la content creator ed imprenditrice Costeen Hatzi e la conduttrice e showgirl Melissa Satta) rientrano tra le wags più amate e seguite dal pubblico.