I pronostici di mercoledì 24 maggio: Coppa Italia, Liga, Premier League

I pronostici di mercoledì 24 maggio: c’è la finale di Coppa Italia, un recupero di Premier League e cinque partite di Liga.

La finale di Coppa Italia è la grande protagonista di questo mercoledì di calcio. Allo stadio Olimpico di Roma si sfidano l’Inter finalista di Champions League e la Fiorentina finalista di Conference League: spettacolo assicurato e gol che dovrebbero arrivare puntuali nonostante l’importanza della posta in palio.

In Premier League si gioca il recupero tra Brighton e Manchester City. De Zerbi, che ha incassato i complimenti di Guardiola, ha ottenuto una storica qualificazione in Europa League, che sarà ufficiale in caso di pareggio ma che arriverà comunque grazie al vantaggio cospicuo nella differenza reti rispetto all’Aston Villa.

Pronostici altre partite

In campo anche la Liga spagnola. L’Elche sta creando problemi a diverse squadre in questo finale di campionato ma contro un Siviglia in forma e determinato a chiudere al settimo posto potrà ben poco: i prossimi avversari della Roma nella finale di Europa League dovrebbero avere la meglio, portando a casa la quinta vittoria consecutiva in trasferta.

Vittorie in arrivo anche per Betis e Villarreal rispettivamente contro Getafe e Cadice.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fiorentina-Inter, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Siviglia (in Elche-Siviglia, Liga, ore 19:30)

• Villarreal (in Villarreal-Cadice, Liga, ore 19:30)

• Betis (in Betis-Getafe, Liga, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00

• Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fiorentina-Inter, Coppa Italia, ore 21:00

• Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brighton-Manchester City, Premier League, ore 21:00)