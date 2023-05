Tifosi bianconeri esasperati: “Devono arrabbiarsi con chi ha maltrattato la maglia”

Dopo la notizia della penalizzazione di dieci punti, i tifosi bianconeri hanno dovuto assistere alla sconfitta della Juventus per 4-1 contro l’Empoli. La reazione dei supporter juventini dopo la penalizzazione è stata rabbiosa.

C’è chi parla di giustizia a orologeria, chi paragona la sentenza a una tombola, con numeri sparati a caso. E poi c’è chi se la prende con chi ha commesso degli errori, in campo e fuori. Fabrizio Biasin, che non è un tifoso juventino, è intervenuto a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per dire la sua sull’argomento.

“Bisogna stare attenti e essere rispettosi con tutti. Ci sono in ballo tanti tifosi della Juventus e del calcio. Ogni parola va pesata“, ha premesso il giornalista di Libero. “Io sono dell’idea che sia sbagliato da una parte dire che la Juventus debba essere radiata. Ma credo pure che, dall’altra parte, sia sbagliato puntare l’attenzione solo e soltanto sugli errori della giustizia sportiva“.

“Di base, non si dovrebbe combinare una pena a 10 minuti dall’inizio della partita, non si può vedere“, ha dichiarato Biasin. “Però è sbagliato non porre l’attenzione sul fatto evidente rappresentato dagli errori della Juventus. Per rispettare i tifosi bianconeri bisogna dire che, al di là della giustizia sportiva, c’è chi ha commesso degli errori. I tifosi bianconeri devono essere arrabbiati con chi ha maltrattato la maglia, per come la vedo io”.

Biasin: “I tifosi bianconeri dovrebbero prima arrabbiarsi con chi ha rovinato la loro squadra dall’interno“

“Io ho più di una volta ho difeso l’idea di calcio di Allegri. Non c’è niente di male a giocare come per esempio ha giocato la Roma. Se una squadra è organizzata, non vedo niente di male a fare una gara difensiva“, ha continuato Biasin. “Ma i tifosi bianconeri si arrabbiano perché la Juve non sembra avere alcuna organizzazione. Ieri sembrava giocassero insieme per la prima volta. Non è accettabile in Serie A. Sono chiaramente in difficoltà, poi possono esserci mille motivi…”

“Però è anche vero che anche in molte partite recenti c’è stato dell’imbarazzo tra i giocatori in campo. Non pensavo di vederlo mai nella Juventus di Allegri. Un problema dev’esserci per forza, mi pare evidente”, ha poi chiosato il giornalista.

Infine un commento sulla finale di Coppa Italia: “Per l’Inter è la prima di due finali. L’anno scorso era il piatto forte della stagione. Adesso diventa l’antipasto e poi si vedrà. Vale anche per la Fiorentina, anche lei gioca la prima di due finali. Per entrambi è una partita fondamentale. È un grande paracadute in caso di sconfitta europea.”