Gratta e vinci, ricco grazie al sosia famoso: una storia da cinema

Gratta e vinci, quante probabilità c’erano che accadesse? Nessuna, eppure aveva ragione lui: si è fatto un gran bel film.

Una storia da cinema nella storia da cinema. No, non è un refuso. Questa frase, semmai, sintetizza alla perfezione il senso della vicenda che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione. Definirla unica sarebbe un autentico eufemismo, essendo altamente improbabile che si ripeta, in futuro, qualcosa del genere. A meno di un miracolo, s’intende.

Tutto è iniziato quando un uomo di 26 anni, residente nello Stato del Michigan, ha deciso di concedersi una serata a tutto relax: birretta e film sul divano, un grande classico. Ha scelto, poi, di vedere un film il cui protagonista principale vinceva un grosso premio alla Lotteria. Mentre la trama andava man mano sviluppandosi, lo spettatore si convinceva sempre più del fatto che l’attore principale gli somigliasse in maniera incredibile. Lo prese, quindi, come un vero e proprio segno del destino.

Ormai persuaso della veridicità della sua tesi, non ha aspettato oltre. Ha spento la televisione, si è vestito e si è recato di corsa all’EZ Stop Food Mart di Flint, con il chiaro intento di tentare la fortuna ad una Lotteria istantanea. Dopo aver passato in rassegna tutti i Gratta e vinci in vendita presso l’attività, ha optato per un biglietto della serie Lucky No. 13. Sebbene fosse impaziente di farlo non lo ha grattato, però, immediatamente.

Gratta e vinci, una storia degna di un film

Ha atteso di fare ritorno a casa, prima di scoprire se il suo sosia famoso gli avesse portato fortuna o meno. Una volta svelati tutti i simboli, per poco non è svenuto per via dello shock.

Indovinate un po’? Aveva ragione lui: era un segno del destino. Nel suo bel grattino si nascondevano 500mila euro, malgrado in un primo momento abbia pensato di avere le traveggole e di essersi sbagliato. La sua fidanzata aveva confermato il suo sospetto e, da quel momento in poi, niente è stato più come prima.

Ha chiamato i suoi familiari e gli amici, poi si è recato a riscuotere il premio. Il suo intento è quello di usarlo per regalare alla sua famiglia e ai suoi figli una vacanza di lusso, di quelle che solo in pochi potrebbero permettersi. E chissà, magari farà un salto sulle colline di Hollywood, in cerca di quel suo sosia famoso che ha fatto di lui, inconsapevolmente, un uomo sfacciatamente ricco.