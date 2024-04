Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al Gewiss Stadium. Le scelte dei due allenatori.

90 minuti (almeno) per guadagnarsi un posto al sole e rendere ancora più dolce un finale di stagione nel quale potersi togliere ancora molte soddisfazioni. La consapevolezza di non poter fallire, giunti in un frangente della stagione nella quale ogni margine di errore si è assottigliato. Tutto pronto per la gara di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Si partirà dallo 0-1 ottenuto dai Viola grazie alla perla di Rolando Mandragora. Ci sono tutte le premesse, però, per assistere ad un match assolutamente vibrante. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

Atalanta-Fiorentina, il pronostico marcatori

La Fiorentina non si rintanerà nella sua area difensiva, non è nel suo DNA. Provando a tenere alto il proprio baricentro, i Viola cercheranno di creare i presupposti per quella superiorità numerica a centrocampo che rappresentò la chiave di volta del successo ottenuto al “Franchi” contro gli orobici. Dal canto suo, l’Atalanta proverà fin da subito ad alzare in maniera frenetica i ritmi dell’incontro. I nerazzurri stanno attraversando un periodo di forma che definire entusiasmante sarebbe solo un eufemismo. In particolare, occhio a Scamacca. Il bomber di Gasperini, dopo aver ritrovato il feeling con il gol, non ha più alcuna intenzione di fermarsi. Non è escluso che l’ex centravanti del Sassuolo riesca a trovare la via della rete anche in un match decisivo come quello di questa sera.

Possibili ammoniti e tiratori di Atalanta-Fiorentina

Koopmeiners, Ederson e Zappacosta tiratori tra le fila dell’Atalanta. La manovra avvolgente della compagine di Gasperini potrebbe mettere i tre calciatori in questione nella condizione ideale per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Tra le fila Viola, occhio soprattutto a Madragora e a Bonaventura. I due centrocampisti, in possesso di qualità balistiche importanti, possono rivelarsi interessanti armi a disposizione di Italiano nel tiro dalla media-lunga distanza. Rischiano il cartellino giallo, infine, Milenkovic, Dodo e De Roon.