Berrettini, galeotta fu Madrid: avvistamenti e nuovi amori

Berrettini, Madrid “capitale” dei nuovi amori? Le foto sembrano non lasciare spazio ad alcuna interpretazione: qui gatta ci cova.

Stavolta a fermarlo ci ha pensato la tonsillite. Matteo Berrettini era già con le valigie in mano, pronto a partire per Madrid, quando l’influenza si è fatta viva, mettendogli i bastoni tra le ruote. Niente Masters 1000, quindi, per il campione romano, alle prese con un rientro che stava procedendo abbastanza bene ma che ha dovuto subire, per ovvie ragioni, una brusca battuta d’arresto.

Ha ricevuto una wild card per gli Internazionali d’Italia, ma è possibile che, prima ancora di fare rotta sulla sua città natale, decida di fare una piccola deviazione. Gira voce, sebbene il tennista non abbia ancora confermato alcunché, che sarà al Sardegna Open. ”Con Berrettini avevamo già parlato per una wild card – ha detto il direttore del torneo cagliaritano, Martin Vassallo Arguello – poi la vittoria a Marrakech ha cambiato i suoi programmi. Ora, dopo il forfait a Madrid, speriamo possa chiedere un nuovo invito”.

In attesa di scoprire se Matteo deciderà, o meno, di sgranchirsi le gambe a Cagliari, nuove indiscrezioni sono circolate, nei giorni scorsi, sul suo conto. O meglio, non sono relative a lui in prima persona, ma alla donna con cui ha avuto una storia d’amore durata all’incirca un anno: l’ex velina di Striscia la notizia, Melissa Satta.

Berrettini, qui gatta ci cova: nuove passioni a Madrid

Negli stessi giorni in cui l’ex numero 1 d’Italia sarebbe dovuto scendere in campo a Madrid, la showgirl nata a Boston si trovava, guarda caso, nella città iberica. Nelle Instagram stories e nelle foto che ha pubblicato durante la sua vacanza spagnola comparivano sempre due dei suoi più cari amici, ma pare che, insieme a loro, ci fosse anche una quarta persona.

Il settimanale Chi ha diffuso, infatti, degli scatti che la vedono, prima in aeroporto, poi su una terrazza per un lungo brunch, in compagnia di Carlo Gussalli Beretta, giovane rampollo di una famiglia proprietaria di una secolare azienda produttrice di armi. Lo stesso Carlo che, fino a qualche mese fa, era fidanzato con l’affermatissima influencer Giulia De Lellis. Si vociferava che lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne fossero ad un passo dall’altare, ma pare che lo scontento da parte della famiglia del ragazzo, notizia mai comunque confermata, abbia mandato tutto a monte.

Il bresciano è tornato single da un po’, dunque, così come la bella Melissa. E tutto sembrerebbe suggerire che ci sia un flirt in corso tra i due, sebbene al momento la sola prova a loro carico sia questo avvistamento a Madrid. È solo un’amicizia, o qualcosa bolle in pentola?