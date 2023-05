Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: ecco le scelte dei due tecnici per la finale di Coppa Italia dell’Olimpico. E pure i nostri pronostici

La prima di due finali. Sia per la Fiorentina, che poi sarà impegnata in Conference League, sia per l’Inter, che invece giocherà quella di Champions League. Insomma, il pensiero c’è, ovviamente, anche a quelli che saranno i prossimi impegni delle due formazioni, ma stasera c’è in palio un titolo, assai importante, come la Coppa Italia.

E allora niente turnover, né per Italiano né per Inzaghi: che mandano in campo le migliori formazioni possibili. Ecco, quindi, quelle che sono state le scelte ufficiali quando manca pochissimo all’inizio del match dell’Olimpico. E qui, invece, il link con i nostri pronostici per il match.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter, pronostico marcatori

Le finali sono finali, e quindi molto spesso vanno fuori ogni pronostico. Ma entrambe le squadre questa sera, almeno una rete, la dovrebbero trovare. Per un match come questo comunque andiamo sul sicuro, e puntiamo su quello che è il miglior attaccante dell’Inter: per quanto riguarda il marcatore puntiamo decisamente su Lautaro Martinez. L’argentino ha trascinato la squadra di Inzaghi fino alla finale di Istanbul, ed è uno che nelle occasioni importanti c’è sempre. E lascia il segno. Ecco, anche stasera il Toro potrebbe “incornare” la squadra avversaria.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter, ammoniti e tiratori

Questione ammoniti: l’ex Milan Bonaventura, quando vede l’Inter, quasi sempre un giallo se lo prende. Figuriamoci in una partita come questa, una finale, che potrebbe anche fare la storia della Fiorentina. Insomma, puntiamo su di lui. Occhio anche in casa Inter ad Acerbi. In difesa è lui quello che potrebbe dare qualche “randellata”. E il giallo è sempre davvero dietro l’angolo.

I calci da fermo, in questi match, sono sempre interessanti. E possono decidere la partita stessa. Quindi, in casa Fiorentina, punteremmo anche su una punizione dal limite di Biraghi: il mancino è caldo, uno di quelli che possono fare male in qualsiasi momento. Lui batte quasi tutti i calci da fermo della viola. E potrebbe anche servire un assist da calcio d’angolo. In casa nerazzurra, infine, è Dimarco quello che ci potrebbe provare con un classico inserimento da quinto a quinto che sta facendo le fortune di Inzaghi. Anche lui, dal limite, col mancino, in caso da calcio da fermo, ci potrebbe provare.