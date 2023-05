Camila Giorgi, la colonnina del mercurio va in tilt: che caldo negli spogliatoi

Camila Giorgi si allena in vista del Roland Garros e, nel frattempo, fa girare la testa ai follower: il look da palestra è spaziale.

Piano piano, passo dopo passo, sta tornando lì dove ha stazionato per diversi anni. Alle pendici della top ten, dove solo le migliori giocatrici al mondo meritano di stare. Non è più la numero 1 d’Italia, ma non è escluso che possa riprendersi anche lo scettro che ha retto fino a qualche mese fa.

La più forte tennista del Bel Paese al momento è Martina Trevisan, che ha saputo approfittare alla grande del lungo periodo che Camila Giorgi ha trascorso lontana dal circuito. La prima è al 26esimo posto del ranking Wta, mentre la maceratese è adesso 36esima. Dieci posizioni appena separano l’una dall’altra, motivo per il quale si tratta di una distanza veramente irrisoria e facilmente colmabile. Sempre a patto che la stella marchigiana ritrovi la continuità, quella che tra un infortunio e l’altro le è, suo malgrado, venuta a mancare.

Il Roland Garros potrebbe essere determinante, per la bella Camila. Agli Internazionali d’Italia ha fatto molto bene fino ad un certo punto, salvo poi perdere la bussola e arrendersi al cospetto di Karolina Muchova, che era riuscita a domare nei primi game del match. A Roma ha dimostrato tanto, quindi, ragion per cui ci aspettiamo da lei un’ulteriore evoluzione in positivo. E chissà che l’atmosfera glamour di Parigi, che ben si confà al suo stile e alla sua eleganza, non possa motivarla ancor di più.

Camila Giorgi fa “sudare” tutti: look da paura

La Giorgi non è ancora partita alla volta della Francia. Si sta allenando – a Firenze, presumiamo, essendosi localizzata proprio lì nei giorni scorsi – in vista dello Slam parigino e, di tanto in tanto, batte un colpo sui social per mantenere un filo diretto con i suoi numerosi sostenitori.

Lo fa a modo suo, con scatti sublimi di quelli che fanno impazzire il contatore dei like e i fan stessi. Prendiamo l’ultima foto, ad esempio, quella che ha condiviso qualche ora fa tramite Instagram Stories. Quella sì che è roba che scotta. La meravigliosa Camila indossa un completo ginnico che è tutto un programma, minuscolo al punto da coprire solo lo stretto indispensabile.

La colonnina del mercurio sarà certamente andata in tilt, nel momento in cui ha varcato la soglia dello spogliatoio della palestra così (s)vestita. E non osiamo immaginare quale possa essere stata la reazione dei fortunati presenti, che hanno avuto il privilegio di allenarsi insieme alla più bella tennista del circuito.