Fiorentina-Inter è la finale della Coppa Italia 2022-23 e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Una finale inedita allo stadio Olimpico. Fiorentina e Inter non si sono mai scontrate prima d’ora nell’ultimo atto della Coppa Italia. Per la Viola, non più abituata a questo genere di palcoscenici, è indubbiamente un’occasione d’oro per tornare sotto le luci della ribalta e sollevare un trofeo che nel capoluogo toscano manca da tanto, troppo tempo.

Esattamente ventidue anni: era ancora la Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori e la Coppa Italia 2000-01 vinta contro il Parma – la sesta della sua storia – fu il canto del cigno prima del dolorosissimo fallimento che costrinse il club a ripartire dalle categorie inferiori. Per la squadra di Vincenzo Italiano la coppa rappresenta anche un lasciapassare per un’Europa che stavolta non arriverà attraverso il campionato. La Fiorentina, a due giornate dalla fine, è solo nona, lontanissima dai piazzamenti europei. L’Inter invece punta alla riconferma. Simone Inzaghi ha un particolare feeling con questa competizione – l’aveva già dimostrato con la Lazio – e come lo scorso anno ha portato i nerazzurri a giocarsi la finale. Il tecnico piacentino sogna un’altra notte magica come quella contro la Juventus, battuta 4-2 ai supplementari al termine di una gara dalle mille emozioni. A differenza di un anno fa, però, all’orizzonte c’è in ballo qualcosa di ancora più importante e prestigioso. L’Inter, infatti, dopo tredici anni è approdata in finale di Champions League grazie al doppio successo contro nella semifinale contro il Milan. La stagione di Lautaro Martinez e compagni si concluderà il 10 giugno a Istanbul, dove i nerazzurri tenteranno di ribaltare i pronostici contro quella che è attualmente la squadra più forte del mondo, il Manchester City.

Equilibrio nei precedenti in Coppa Italia

La Coppa Italia potrebbe dunque trasformarsi in un gustoso antipasto prima del gran galà in terra turca, oltre ad essere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio in Arabia Saudita, sempre ai danni dei cugini del Milan.

L’Inter arriva nella Capitale in forma smagliante. E non inganni la sconfitta rimediata a Napoli (3-1) nell’ultima giornata di campionato, con Inzaghi che per avere i titolari freschi in vista della gara dell’Olimpico ha messo in campo una formazione sperimentale, rimediando la prima sconfitta dopo ben otto vittorie consecutive tra le varie competizioni. La Fiorentina, che si ripresenta in una finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2014, è reduce dal pareggio (1-1) con il Torino, match tra due squadre che non hanno più obiettivi realistici in campionato. Motivo per cui anche Italiano ne ha approfittato per dare spazio a molte seconde linee. Come l’Inter, pure la Viola avrà l’onore (e l’onere) di disputare una finale europea. Giovedì scorso un gol di Barak all’ultimo minuto del secondo supplementare ha permesso ai gigliati di rimontare il Basilea e accedere all’ultimo atto della Conference League. La Fiorentina il 7 giugno a Praga contro il West Ham avrà l’opportunità di vincere il sua secondo trofeo europeo dopo la Coppa delle Coppe del 1960-61.

L’eventuale vittoria della Conference, così come quella della Coppa Italia, consentirebbero ai toscani di ottenere un pass per la prossima Europa League. Precedenti in equilibrio intanto con l’Inter nella coppa nazionale: cinque vittorie per parte e tre pareggi. Bilancio in parità anche per quanto riguarda i due precedenti stagionali. L’Inter si è imposta con un rocambolesco 3-4 a Firenze, mentre i viola si sono presi la rivincita espugnando 1-0 San Siro lo scorso aprile approfittando del momento di crisi dei nerazzurri.

Fiorentina Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano deve fare a meno del solo Sirigu, che ha comunque deciso di convocare nonostante il grave infortunio al tendine d’Achille che lo terrà lontano dai campi da gioco per molti mesi. Potrebbe essere una Fiorentina per certi versi molto simile a quella di Basilea. Dietro Ranieri dovrebbe vincere il duello con Martinez Quarta, mentre in mediana giocheranno Amrabat e Mandragora, quest’ultimo preferito a Castrovilli. Davanti Cabral sarà supportato da Ikoné, Bonaventura e Gonzalez. Sulle corsie esterne Dodò e capitan Biraghi.

Dopo il corposo turnover di Napoli, Inzaghi tornerà ad affidarsi ai titolarissimi, dovendo fare a meno dell’infortunato Mkhitaryan oltre al lungodegente Skriniar. In porta andrà Handanovic e non Onana, la difesa invece sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo sia Brozovic che Calhanoglu, sulle fasce Dumfries e Dimarco. In attacco spazio a Dzeko e Lautaro Martinez ma Lukaku insidia il bosniaco.

Come vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e streaming

Fiorentina-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Fiorentina-Inter anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’Inter assatanata di queste ultime settimane non può che partire favorita. Le differenze, soprattutto tecniche, sono abbastanza nette rispetto all’outsider Fiorentina. Ma le finali, si sa, sono capaci di accorciare qualsiasi tipo di divario e potrebbe uscirne fuori una partita più equilibrata del previsto, con la Viola che tenterà di giocarsi le sue chances. La Viola per vocazione è una squadra che non rinuncia ad offendere, al di là del valore dell’avversario che ha di fronte. Ecco perché i gol non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra, come del resto è avvenuto negli ultimi due precedenti. Anche in quello di San Siro, vinto 1-0 dalla Fiorentina, l’Inter ebbe innumerevoli occasioni, sprecandole malamente. Probabile che la ripresa si riveli più movimentata rispetto al primo tempo. I nerazzurri dovrebbero in ogni caso evitare la sconfitta nei 90 regolamentari.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fiorentina-Inter: chi vince la Coppa Italia? Fiorentina

Inter View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1