Brighton-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Manchester City è un recupero della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Penultimo recupero in Premier League prima del gran finale di domenica prossima. All’Amex Stadium di Brighton è di scena il Manchester City fresco campione d’Inghilterra, che ha appena messo le mani sul nono titolo della sua storia, nonché il terzo consecutivo.

L’ufficialità, per la squadra allenata da Pep Guardiola, è arrivata sabato scorso, ancor prima di scendere in campo nel match con il Chelsea. L’Arsenal, ormai rassegnato, è caduto anche in casa del Nottingham Forest permettendo ai Citizens di festeggiare e stappare lo champagne con ben tre turni d’anticipo. Contro i Blues il tecnico catalano ha giustamente regalato minuti a chi in queste partite ha giocato meno ma la vittoria, la terza di fila tra le varie competizioni, è arrivata ugualmente. Decisivo un gol di Julian Alvarez, stavolta schierato titolare al posto di Haaland, dopo neanche un quarto d’ora. Un altro clean sheet, l’ennesimo, per il Manchester City, che aveva tenuto la porta inviolata anche nelle due gare precedenti con Real Madrid ed Everton. Guardiola ora punta a scrivere un’altra incredibile pagina di storia, realizzando quel Treble che oltremanica è riuscito solamente agli odiati cugini del Manchester United nel 1999. All’orizzonte, infatti, ci sono due finali: quella di FA Cup contro gli stessi Red Devils a Wembley ma soprattutto quella di Champions League, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Clima di festa all’Amex Stadium

Nell’ultimo fine settimana ha fatto festa anche il Brighton di Roberto De Zerbi, che per la prima volta nella sua storia si è qualificato ad una competizione europea.

Non c’è ancora l’ufficialità ma al 99%, salvo cataclismi, sarà l’Europa League. Domenica scorsa i Seagulls hanno subito voltato pagina dopo la brutta sconfitta di Newcastle, battendo con un netto 3-1 il Southampton già retrocesso, portandosi a +4 sul Tottenham ottavo, che non può più raggiungerli. Nel recupero con il Manchester City basta un pareggio per staccare definitivamente anche l’Aston Villa, l’unica squadra che in teoria potrebbe ancora riacciuffarli e spedirli a giocare una coppa meno importante, la Conference League. Brighton che tuttavia ha tre punti di vantaggio sui Villans di Emery, che affronteranno proprio domenica prossima nell’ultimo turno di Premier League. Anche in caso di arrivo a pari punti, l’Aston Villa avrebbe la peggio per via della differenza reti, nettamente a favore del Brighton. De Zerbi schiererà gran parte dei titolari, malgrado debba fare a meno di diverse pedine, da Lallana a March, passando per Lamptey, Sarmiento e Moder. Continuerà verosimilmente con le rotazioni invece il collega Guardiola.

Come vedere Brighton-Manchester City in diretta tv e in streaming

Brighton-Manchester City è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si giocherà in un clima di grande festa, tra due squadre che in questa Premier League hanno incantato tutti per il loro stile di gioco e che sono allenate da allenatori che perseguono la medesima filosofia. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per un match ad alto tasso di spettacolo: le reti complessive dovrebbero essere almeno quattro. Non è da escludere che il Brighton riesca ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gross, Caicedo; Buonanotte, Mac Allister, Mitoma; Welbeck.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2