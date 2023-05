Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Real Madrid-Rayo Vallecano è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Manchester City è stata una mazzata per il Real Madrid. Gli inglesi si sono dimostrati superiori in tutto, soprattutto nella gara di ritorno, vendicando l’assurda sconfitta patita lo scorso anno, sempre in semifinale.

In Inghilterra i Blancos sono stati letteralmente umiliati: un 4-0 senz’appello che ha forse decretato la fine (?) di un ciclo irripetibile, anche se Carlo Ancelotti ha già ribadito di voler rispettare il suo contratto e che non pensa assolutamente alle dimissioni. La stagione delle Merengues si concluderà con tre titoli: la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e la Coppa del Re, quest’ultima vinta in finale contro l’Osasuna. Non il solito bottino a cui il Real degli ultimi anni ci ha abituati ma sempre meglio di niente. La vera “macchia” è, con ogni probabilità, il rendimento sottotono e discontinuo in campionato, dove Benzema e compagni hanno alzato bandiera bianca troppo presto, lasciando scappare il Barcellona e cedendo lo scettro di campione di Spagna. Domenica, intanto, è arrivata un’altra sconfitta, la seconda nelle ultime tre giornate, stavolta sul campo del Valencia, che ha avuto la meglio 1-0 grazie a un gol di Diego Lopez. Al centro dell’attenzione però c’è finito Vinicius, purtroppo ancora protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio di razzismo.

Real alle prese con il “caso Vinicius”

Provocato da un tifoso il brasiliano è andato su tutte le furie ed alla fine ha anche rimediato un cartellino rosso, che gli impedirà di scendere in campo nel match con il Rayo Vallecano. Il nazionale verdeoro si è poi lasciato andare ad un pesante sfogo sui social, scagliandosi anche contro il presidente della Liga, Javier Tebas.

Nel derby madrileno contro i Matagigantes il Real Madrid cercherà di tornare a vincere per riprendersi il secondo posto dopo il sorpasso dei cugini dell’Atletico Madrid. Il Rayo di Andoni Iraola nel frattempo ha perso le ultime due partite (Betis, Espanyol) e dà la sensazione di essere già con la testa alle vacanze nonostante non sia completamente fuori dalla corsa al settimo posto: l’Athletic Bilbao, infatti, è solamente a +4.

Come vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma mercoledì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Il Real Madrid, dopo due prestazioni deludenti in cui non ha segnato neppure un gol subendone allo stesso tempo 5, dovrebbe tornare al successo nel derby cittadino contro un Rayo Vallecano che sembra aver staccato la spina. Le reti complessive al “Bernabeu” saranno verosimilmente almeno tre: i Blancos realizzeranno dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Asensio.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, García; Valentín, Comesaña, Trejo; Palazón, Álvaro, De Tomás.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1