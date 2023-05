Club Bolivar-Barcelona è una partita valida per la Copa Libertadores e si gioca domani, mercoledì 24 maggio, alle 02:00. Il pronostico

Entra nel vivo anche la Copa Libertadores, che ha in programma il quarto turno della fase a gironi. E il Bolivar, adesso, sogna di andare avanti nella manifestazione, visto che nei prossimi due turni, compreso quello di oggi, ha un doppio confronto interno che potrebbe indirizzare il raggruppamento.

Nello scorso turno, i padroni di casa, hanno vinto 4-0 contro il Cerro Porteno ad Asuncion e vogliono ovviamente continuare su questa scia. E hanno decisamente la possibilità di farlo, visto che il Barcelona, formazione ecuadoriana, si presenterà al match con diversi indisponibili. E poi, non è per niente facile, giocare a La Paz. Il discorso è sempre lo stesso: lì il calcio non è quasi calcio, visto che si gioca a 3.600 metri di altitudine. Difficile ritrovare fiato, difficile in alcune circostanze anche rimanere in piedi per chi non è abituato a certe altezze. Un fattore fondamentale, che di solito fa la differenza. Lo sanno soprattutto quelle nazionali che vanno a giocare contro la Bolivia. Che molto spesso non riescono a dare il massimo appunto per tale motivo.

Ora, tornando alla partita di questa notte – gli ospiti in tre partite hanno conquistato solamente una vittoria segnando tre reti e subendone cinque – è normale che i padroni di casa siano i favoriti. Anche perché, come detto, gli ospiti arrivano a questa partita con molti giocatori out per infortunio. Insomma, il pronostico è davvero a senso unico.

Club Bolivar-Barcellona, dove vederla

Club Bolivar-Barcellona, partita valida per la quarta giornata del girone C della Copa Libertadores, è in programma mercoledì 24 maggio alle 2:00. In Italia non si potrà seguire in nessun modo, nessuno ha i diritti per la massima competizione per club del Sudamerica.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, normale pensare, come spiegato prima e anche per via di quello che è il rendimento delle due squadre, che siano i padroni di casa quelli favoriti. Nel match d’andata è stato il Barcelona a imporsi, 2-1. Ma questa volta il risultato dovrebbe essere totalmente ribaltato.

Le probabili formazioni di Club Bolivar-Barcelona

CLUB BOLIVAR (3-4-2-1): Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Segredo; Chavez, Villamil, Justiniano, Fernandez; Hervias, Melgar; Alganaraz.

BARCELONA (4-2-3-1): Mendoza; Mario, Rodrigurz, Sosa, Portocarrero; Souza, Gaibor; Corozo, Diaz, Ortiz; Fydiszewski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1