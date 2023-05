Gratta e Vinci in grande: colpo da 50mila euro, il nuovo tagliando spopola

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando sta davvero spopolando: il colpo è da 50mila euro. Ma rimane sempre quel dettaglio non trascurabile

La domanda è: giocare per divertirsi o giocare per vincere? La risposta, quando uno compra un Gratta e Vinci, è assai semplice. Si gioca per il gusto di farlo e poi se arriva una bella vincita, come quella che vi stiamo per raccontare, tanto meglio. Ma sappiamo tutto quanto sia difficile, se non impossibile, riuscirci in questo caso.

Andiamo a scoprire, comunque, quello che è successo a San Costantino Calabro, paese della Provincia di Vibo Valentia in Calabria. Qui, così come riportato da Agimeg.it, un cliente che al momento è ignoto ma che comunque dovrebbe essere abituale del luogo, visto che si tratta comunque di un piccolo Paese dove è difficile che qualcuno passi a comprare un Gratta e Vinci, con il nuovo tagliando, il Vinci in Grande, quello che ha cambiato questo gioco, ha portato a casa le bellezza di 50mila euro. Una cifra straordinaria, da tassare ovviamente così come vi abbiamo anche spiegato ieri, se si pensa che l’investimento è di 25 euro. Quindi pochi soldi per una vincita enorme. E non è la prima volta che la ricevitoria in questione, quella di Daniele Caprino, piazza una vittoria così importante: sì, dieci anni fa sempre con un Gratta e Vinci sono stati portati a casa la bellezza di 2 milioni di euro. Grandissimo colpo.

Gratta e vinci in grande, il problema è il costo

Come spiegato sin dal momento in cui è uscito questo nuovo tagliando che ha stravolto le regole del Gratta e Vinci, ci sono da segnalare alcune cose che vanno per forza di cose messe sotto la lente d’ingrandimento.

Il Vinci in Grande è il primo tagliando della storia ad avere un costo di 25 euro ed è il primo tagliando della storia a regalare una vincita minima più alta rispetto al costo del biglietto stesso. Sì, a fronte dei 25 euro, quello che si potrebbe vincere è 40 euro, come minima, dicevamo. Mentre la massima arriva a toccare quote mai esplorate prima visto che parliamo di 6 milioni di euro. Ora ci rifacciamo la stessa domanda di prima? Vale la pena comprare un biglietto che costa così tanto passando dalla voglia di sognare per qualche minuto spendendo comunque troppi soldi? Noi la risposta ve l’abbiamo già data in precedenza.