Scommesse, un colpo di testa da 1000 euro: una ragazza ha vinto così

Scommesse, un colpo di testa, con un annessa rete, che vale la bellezza di mille euro. Una ragazza ha vinto in questo modo. Gran bel colpo!

Un colpo di testa che vale mille euro. Sì, avete capito bene. Un gol segnato di testa che ha permesso ad una brava e fortunata scommettitrice di Livorno di portare a casa quasi uno stipendio. E forse in alcune circostanze anche più di uno stipendio, purtroppo.

Sì, ma noi adesso non ci addentriamo in quelle che sono queste supposizioni, parliamo di una scommessa, piazzata online, che ha regalato una bella cifra. Una storia raccontata da Agimeg.it che svela come quel colpo di testa di Arnautovic, attaccante del Bologna che sabato scorso è tornato titolare dopo un problema che lo ha tenuto fuori da un poco di tempo, ha fatto esplodere di gioia proprio una fortunata scommettitrice che ha deciso di puntare su di lui. E anche una bella cifra a dire il vero, sicuramente non i due o tre euro che di solito si mettono in gioco per le schedine. Ma la bellezza di cinquanta euro che hanno regalato mille euro. Sì, proprio così.

Scommesse, Arnautovic fa felice una scommettitrice

La donna infatti ha giocato marcatore l’attaccante austriaco del Bologna. Ma lo ha fatto scommettendo su una rete di testa. E così è stato: inzuccata vincente e cassa pronta. La quota come avete capito era di venti volte la posta, e con cinquanta euro investiti sono arrivati mille euro sul proprio conto gioco.

Poi il Bologna ha dilagato nel corso del match chiudendo sul 5-1 nonostante ci sia stata l’espulsione di Orsolini che ha ridotto la squadra di Thiago Motta in dieci uomini, ma ormai il suo, Arnautovic, lo aveva fatto. Il gol di testa segnato è stato anche molto bello, diciamo che si può considerare anche la specialità della casa per l’attaccante bolognese che potrebbe essere anche un uomo di mercato la prossima estate. Sì, su di lui infatti ci sono il Milan alla ricerca di un elemento in grado in caso di assenza di sostituire Giroud, ma anche la Roma, delusa da Belotti in questa stagione che potrebbe anche non rinnovare l’accordo con l’ex attaccante del Torino in scadenza alla fine di questa stagione.