Gratta e Vinci, se il Lingotto è una supposta: peggio dell’altra volta

Gratta e Vinci, il lingotto è peggio dell’altra volta: incredibile quello che è successo ad uno nostro lettore che ci ha spiegato il suo “dramma”

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di un uomo che, comprando un Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario”, era “riuscito” a portare a casa la bellezza di 500euro trovando il lingotto.

Il gioco infatti prevede che una volta trovato quel simbolo, tutti i premi che ci sono dentro il Gratta e Vinci diventano vincenti. Come un asso pigliatutto in poche parole. La delusione probabilmente è stata tanta per l’uomo in questione, che si aspettava visto che di solito in un Gratta e Vinci da 20euro ci sono dei premi importanti, di portare a casa una vincita diversa. Si è dovuto accontentare. Come si è dovuto accontentare, anche, un altro uomo, uno che con un Gratta e Vinci da 5 euro ha trovato anche lui il lingotto. E che leggendo la storia che abbiamo raccontato, ci ha voluto raccontare la sua. Ecco quello che è successo.

Gratta e Vinci, un altro lingotto “fasullo”

“Il Signore che ha vinto 500 Euro, a mio avviso, è stato fortunato! A me, è capitato di prendere 100 Euro e a prova di quello che dico, vi mando anche la foto. È stata davvero una grande delusione, inutile dirlo”. Sì, avete letto bene. E come potete vedere bene dalla foto, il signore in questione, trovando il lingotto ha vinto solamente 100euro.

Che delusione, che amarezza. Si sperava ovviamente di portare a casa anche in questo caso una bella cifra, magari non di cambiare totalmente la vita, ma almeno riuscire a togliersi qualche sfizio, una vacanza, qualcosa di più interessante dei cento euro che in questo caso sono stati vinti. Bene, questo per dire che non serve nient’altro che un pizzico di fortuna per riuscire nel colpo grosso. Un pizzico di fortuna per portare a casa una somma importante e nient’altro. Caro lettore del IlVeggente.it, ti siamo vicini e grazie del tuo interesse nei nostri confronti.