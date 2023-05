Formazioni ufficiali Napoli-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Maradona”. Ecco le ultime dritte.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Il match del “Maradona” potrebbe regalare spunti importanti e delineare con maggiore chiarezza una corsa Champions che ormai ha preso forma. Sia Inzaghi che Spalletti si trascinavano molti dubbi dalla vigilia: diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.

Napoli-Inter, il pronostico marcatori

Potrebbe essere una partita difficile da decifrare. Il Napoli, infatti, non ha più nulla da chiedere ad un campionato che ha azzannato da tempo immemore e che ha meritatamente stravinto. Tuttavia gli uomini di Spalletti vogliono comunque reagire alla sconfitta patita contro il Monza. Di contro al “Maradona” il Napoli affronteranno un’Inter sicuramente più motivata, ma reduce dal successo contro il Milan valso l’accesso alla finale di Champions. Occhio dunque alle sorprese anche in campo marcatori: puntare su uno tra Lukaku ed Osimhen potrebbe essere troppo scontato. Ecco perché le opzioni Elmas o Barella, due centrocampisti che la porta la vedono spesso, stuzzicano e non poco. Tuttavia occhio agli esterni: i più temerari, ad esempio, potrebbero anche caldeggiare le candidature di Gosens o Di Lorenzo, visto che si affrontano due squadre che hanno fatto delle corsie esterne il proprio punto di forza.

Napoli-Inter, probabili ammoniti e tiratori

Da capire anche i ritmi che saranno imposti alla gara. Tra le mura amiche il Napoli ha spesso fatto la partita; il confronto con l’Inter, però, potrebbe cambiare anche questo status quo. Sta di fatto che le soluzioni a disposizioni di Spalletti sono tali da poter garantire pericolosità costante anche con tiri dalla media-lunga distanza. Ipotizzare che Zielinski possa pescare il jolly con un tiro da fuori, ad esempio, non è affatto utopistico. Sull’altro versante, invece, piace l’opzione Bellanova tiratore, visto che l’ex terzino del Cagliari quando chiamato in causa nelle ultime apparizioni ha fornito prestazioni solide e convincenti anche dalla cintola in su. Potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara, invece, Rrahmani e De Vrij, che dovranno fare i conti loro malgrado con avversari assolutamente temibili.