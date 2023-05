Camila Giorgi, la distanza non conta: il dettaglio piccante stupisce i fan

Camila Giorgi, dinanzi a una tale bellezza non c’è distanza che tenga: è supersexy anche in secondo piano.

La sua collega Elena Rybakina ha trionfato sul campo centrale del Foro Italico. Segno che tra le tante tenniste in ascesa lei è quella più continua e, forse, determinata. Lo dimostra il fatto che negli ultimi mesi abbia collezionato talmente tanti di quei successi e trofei da avere già un palmares invidiabile.

Ma per un torneo che finisce ce n’è un altro che timidamente inizia ad affacciarsi all’orizzonte. La carovana del tennis lascerà Roma nelle prossime ore e si sposterà in massa in Francia. Molti atleti hanno già raggiunto Parigi e dato il via agli allenamenti in vista del secondo Slam della stagione, quello che si gioca sulla terra rossa: il Roland Garros. Il Masters 1000 di Roma è appena finito, eppure gli appassionati non vedono l’ora che il prossimo appuntamento abbia inizio. Quello d’Oltralpe, d’altra parte, è pur sempre uno degli eventi stagionali più attesi in assoluto.

E chissà che in quell’occasione non si riesca a scombinare un po’ gli equilibri e, perché no, a riscrivere le gerarchie. Ai nastri di partenza ci sarà anche Camila Giorgi, che al Foro Italico ha vinto due match giocando un gran bel tennis. Non è bastato, ma mai dire mai: da quando la maceratese ha fatto irruzione nel circuito dei professionisti abbiamo scoperto che è capace di tutto.

Camila Giorgi splendida anche in secondo piano

La bella campionessa marchigiana si trova ancora a Firenze, a differenza di altre colleghe che hanno già raggiunto Parigi per il Roland Garros. E sta approfittando di questa pausa per rinnovare un po’ il suo lookbook e per regalare ai follower nuovi selfie da strapazzo.

Come quello apparso qualche ora fa nelle sue Instagram Stories e che tanti cuori, per ovvie ragioni, avràfatto battere all’unisono. Contrariamente al solito, Camila Giorgi non è in primo piano. Si è scattata un selfie allo specchio ma si è posizionata abbastanza distante da esso. Cosa che, in ogni caso, non ha pregiudicato in alcun modo il risultato finale. Non c’è distanza che tenga, d’altra parte, dinanzi ad una tale bellezza.

Benché sia in secondo piano, si nota poi un dettaglio abbastanza piccante. I leggings di colore lilla che indossa in questa foto sono talmente attillati che si vede benissimo anche la forma dello slip. Cosa che, questo è poco ma sicuro, avrà mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori.