Torino-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Fiorentina è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Che il Torino sia più ispirato in trasferta piuttosto che davanti al proprio pubblico è ormai un dato di fatto. I granata fuori casa continuano a viaggiare a gonfie vele e contro il Verona, domenica scorsa, è arrivata la terza vittoria esterna consecutiva. Ma anche il terzo clean sheet di fila: la squadra di Ivan Juric, infatti, non aveva subito gol neppure a Genova contro la Sampdoria e a Roma contro la Lazio.

Nella città scaligera, tanto cara al tecnico croato, il Toro l’ha spuntata di misura grazie ad un gol di Vlasic, che tiene in corsa il club di proprietà di Urbano Cairo nella corsa all’ottavo posto e complica i piani salvezza dei gialloblù. L’allenatore originario di Spalato ora va a caccia dell’acuto casalingo: Rodriguez e compagni non vincono all’Olimpico-Grande Torino addirittura dallo scorso 6 marzo, più di due mesi fa. Soltanto tre squadre hanno fatto meglio del Torino in trasferta: Napoli, Lazio e Atalanta. On the road i granata sono anche più ispirati dal punto di vista realizzativo: 23 gol segnati rispetto ai 14 realizzati in casa. Nel proprio stadio i numeri cambiano in maniera drastica: la squadra di Juric concretizza poco ma è anche più solida, con sole 17 reti incassate. Nella terzultima giornata di campionato il Torino proverà ad invertire la rotta in tal senso, in quella che somiglia ad una gara da dentro o fuori con la Fiorentina per l’ottava piazza, ora occupata in solitaria dal Monza.

C’è in ballo l’ottavo posto

La Viola arriva nel capoluogo piemontese con il morale alle stelle: la “missione rimonta” nella semifinale di ritorno contro il Basilea in Conference League è andata a buon fine.

Per i gigliati è già una stagione storica: nelle prossime tre settimane avranno l’opportunità di giocarsi ben due finali. Una è quella di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo all”Olimpico contro l’Inter; l’altra gli uomini di Vincenzo Italiano la giocheranno a Praga il 7 giungo contro il West Ham, con la possibilità di alzare per la seconda volta nella storia del club un trofeo internazionale. Un gol di Barak all’ultimo minuto del secondo supplementare giovedì scorso ha fatto esplodere di gioia i tifosi viola: in extremis la Fiorentina è riuscita a rimediare agli errori commessi nella gara d’andata, vincendo 3-1 ed evitando la pericolosa lotteria dei calci di rigore. Con la finale di Coppa Italia alle porte, Italiano potrebbe esagerare nuovamente con il turnover, al fine di preservare i migliori oppure chi ha speso tante energie in Svizzera. Fiorentina che in ogni caso domenica scorsa è tornata a vincere anche in campionato, battendo 2-0 l’Udinese con i gol di Castrovilli e Bonaventura.

Torino-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Juric è costretto a fare a meno di Sanabria, fermato da una lesione muscolare: una perdita non indifferente per il tecnico granata, visto il momento di forma del paraguaiano. Lo sostituirà Pellegri, che sulla trequarti verrà supportato da Vlasic e Karamoh. È infatti assente anche Miranchuk, alle con una micro-frattura al piede. Dietro Djidji è favorito su Gravillon, mentre sulla corsia sinistra Rodriguez e insidiato da Vojvoda.

Un rebus la formazione che manderà in campo italiano, che dovrebbe coinvolgere diverse seconde linee, tra cui Jovic, Duncan e Saponara. Squalificato Bonaventura.

Come vedere Torino-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Torino-Fiorentina in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Torino dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro una Fiorentina provata dalle fatiche di coppa e già con la testa alla finale di Coppa Italia con l’Inter. Si tratta del terzo confronto stagionale tra granata e viola, che tra gennaio e febbraio si sono affrontati due volte, prima in campionato e poi in Coppa Italia: nella prima circostanza ebbe la meglio la squadra di Juric (0-1), nella seconda invece la spuntarono i toscani (2-1). Nei match casalinghi del Torino finora non si sono mai visti troppi gol e questo non dovrebbe fare eccezione: le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Pellegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1