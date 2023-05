Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: tv, pronostici

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, formazioni, pronostici.

Il momento più difficile per Xabi Alonso, allenatore del Leverkusen, che deve recuperare mentalmente una squadra che durante la settimana è stata eliminata dalla Roma in Europa League. I tedeschi non sono riusciti a bucare la difesa preparata da Mourinho, e sono usciti. Rimane un obiettivo, quello di completare una rimonta iniziata nel momento in cui il tecnico si è seduto sulla panchina e conquistare l’accesso alle Coppe Europee anche il prossimo anno.

Serve lottare per farlo: al momento il Bayer Leverkusen è al sesto posto in classifica, l’ultimo utile per ansare in Conference. Di prendere il Friburgo di possibilità non ce ne stanno, ma essere ripresi è un attimo: il Wolfsburg infatti è a pari punti e il Francoforte ne dista solamente tre di lunghezze. Quindi si deve sudare. E l’occasione, contro un ‘Gladbach che ormai non ha nulla da chiedere al proprio campionato dopo aver allontanato le spettro della retrocessione è ghiotta. Sì, gli ospiti ormai sono salvi e da chiedere non hanno nulla alla propria stagione, tant’è che da un poco di tempo stanno iniziando già a pensare alla prossima.

Ovvio comunque che a fare la differenza potrebbero essere anche le scorie lasciate dalla gara di Coppa di giovedì. Ma se il Leverkusen riuscirà a ritrovare soprattutto le energie mentali allora il risultato non dovrebbe essere per nulla in discussione.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, in programma domenica 21 maggio alle 19:30, sarà possibile seguirla su Sky. Il canale satellitare ha i diritti del campionato tedesco e allora ecco le partita si potrà seguire anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go e anche su Now Tv.

Il pronostico

Un match che vede favorito, nonostante come detto le fatiche europee, il Bayer Leverkusen, che a differenza del Borussia ha ancora da chiedere a questo finale di stagione del campionato tedesco. Una partita che a differenza di quanto successo in Coppa potrebbe regalare almeno tre reti complessive, cosa usuale nel campionato tedesco. E la vittoria degli uomini di Xabi Alonso, anche.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Hudson-Odoi, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Hlozek; Wirtz.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-3): Olschowsky; Scally, Friedrich, Itakura, Netz; Kramer, Kone, Weigl; Hofmann, Plea, Stindl.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1