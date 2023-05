Lecce-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Spezia è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La classifica parla chiaro. Lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia è potenzialmente in grado di rivoluzionare per l’ennesima volta le gerarchie nei bassifondi della graduatoria.

E continuare ad animare una lotta per evitare la retrocessione che, ormai da settimane, è tornata a riservare innumerevoli colpi di scena. I salentini, a differenza di quanto si pensava fino a qualche mese fa, la permanenza in Serie A devono ancora guadagnarsela. Un discorso che vale anche per i liguri, che sono stati risucchiati in zona rossa dopo la straordinaria rimonta del Verona: con ogni probabilità sarà una di queste tre squadre a fare compagnia alla Sampdoria e – verosimilmente – anche alla Cremonese, quasi spacciata. Sono gli uomini di Marco Baroni ad essere messi meglio, grazie ai due punti di vantaggio sul terzultimo posto, attualmente condiviso proprio da Spezia e Verona. Lecce che una settimana fa ha sfiorato quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria in casa della Lazio: tra il primo e il secondo tempo una doppietta del francese Oudin aveva rimontato i biancocelesti, passati in vantaggio con Immobile, ma in pieno recupero la formazione di Maurizio Sarri è riuscita a riacciuffare il pareggio (2-2) con Milinkovic-Savic.

Spezia spalle al muro

Un punto che in ogni caso fa morale – e pure tanto – per i giallorossi, che prima della gara dell’Olimpico avevano incassato due sconfitte di fila contro Juventus e Verona.

È tornato a sorridere anche lo Spezia, che nell’ultimo turno si è preso addirittura l’illustre scalpo del Milan (2-0) approfittando del massiccio turnover effettuato dall’allenatore rossonero Pioli in vista della semifinale di Champions League con l’Inter. I liguri hanno così interrotto un digiuno di vittorie che durava dallo scorso marzo, quando al “Picco” erano stati costretti ad arrendersi, guarda caso, i cugini dell’Inter. Un successo vitale per la formazione allenata da Leonardo Semplici, che prima della gara con il Milan sembrava stesse colando a picco: i bianconeri avevano rimediato tre sconfitte consecutive (Monza, Atalanta e Cremonese) nelle quali non avevano segnato neppure un gol. Spezia che è dunque di nuovo in piena corsa, beneficiando pure della sconfitta, inattesa, del Verona contro il Torino: la vittoria granata ha permesso a Nzola e compagni di annullare il divario di tre punti nei confronti degli scaligeri. Ora serve l’impresa in Salento: lo Spezia ha il secondo peggior rendimento esterno e nel 2023 ha vinto solo una volta fuori casa; il Lecce invece sta facendo molta fatica tra le mura amiche, dove ha perso 5 delle ultime 8 partite.

Lecce-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni alle prese con il solito dubbio che riguarda l’attacco: al centro del tridente offensivo toccherà ad uno tra Ceesay e Colombo, con quest’ultimo leggermente favorito. Confermato a centrocampo Oudin, ma il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Hjulmand, infortunato. Non ci sarà neppure lo squalificato Banda: chance per Di Francesco.

Lunghissima la lista degli indisponibili in casa Spezia: Semplici non potrà disporre di Holm, Bastoni, Sala, Caldara, Maldini, Beck e Moutinho. Assente anche lo squalificato Amian. A sinistra Ferrer insidia la titolarità di Reca, davanti possibile tandem Nzola-Shomurodov.

Il pronostico

Uno spareggio vero e proprio, da dentro o fuori, di quelli in cui la palla scotta. Vincere o perdere potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. È ardua esporsi sul risultato finale, essendo una gara da tripla: ci aspettiamo una gara bloccata soprattutto nella prima frazione di gioco, con le due squadre condizionate dalla paura di perdere. Entrambe non stanno eccellendo in fase di non possesso e le possibilità che i gol complessivi alla fine siano meno di tre sono molto alte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Lecce-Spezia

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1