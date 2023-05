Sassuolo-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Monza è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La voglia di riscatto del Sassuolo, il desiderio di continuare a stupire da parte del Monza. Si fa fatica a trovare spunti in quest’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A tra due squadre che non hanno più così tanto da dire, un’ovvia conseguenza del fatto che sono ormai diverse settimane che emiliani e brianzoli non lottano per obiettivi realistici.

I neroverdi di Alessio Dionisi, dopo un’ottima seconda parte di stagione – servita per voltare pagina e cancellare le difficoltà avute nel girone d’andata – hanno frenato bruscamente negli ultimi cinque turni, in cui l’unica vittoria è stata quella al Mapei Stadium con l’Empoli. In trasferta invece prosegue il momento nero: sabato scorso, a San Siro contro l’Inter, il Sassuolo ha incassato la quarta sconfitta esterna di fila. Della prestazione offerta contro i nerazzurri si salva solamente la reazione che la squadra ha avuto nel secondo tempo, sul 3-0 per gli uomini di Inzaghi. Le reti di Matheus Henrique e Frattesi sembravano il preludio ad una clamorosa rimonta ma il gol di Lukaku al 90′ ha spento ogni loro velleità. La difesa, nel frattempo, non sta offrendo garanzie e l’ultimo clean sheet è quello con la Juventus, risalente ormai a un mese fa. La formazione emiliana è, in ogni caso, più solida tra le mura amiche, dove non perde da febbraio, quando si arrese al Napoli capolista.

Il Monza è imbattuto da sette giornate

Il Monza si presenta a Reggio Emilia con cinque punti in più in classifica ed in piena corsa per il simbolico ottavo posto, che sarebbe un traguardo sensazionale per i biancorossi.

La squadra di Raffaele Palladino non è affatto sazia e domenica scorsa si è presa pure lo scalpo del Napoli scudettato, battuto 2-0 al Brianteo. Si è trattato del settimo risultato positivo di fila per i biancorossi, imbattuti dal match con la Lazio di un mese e mezzo fa. Le possibilità di chiudere nella parte sinistra della classifica al primo, storico, anno di Serie A – il sogno dell’amministratore delegato Galliani – ora sono davvero alte: il Monza a tre giornate dal termine ha 49 punti, gli stessi di Torino e Fiorentina. La compagine brianzola condivide anche un numero importante con il Sassuolo, quello relativo ai punti conquistati nel 2023. Ne ha totalizzati 27: hanno fatto meglio solo Napoli, Inter, Juventus e Lazio.

Sassuolo-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Terminata la stagione di Laurienté: l’esterno si è operato al menisco e tornerà solo nel prossimo campionato. Si cambia ancora nel tridente d’attacco, dove troveranno spazio Bajrami, Berardi e uno tra Pinamonti e Defrel. Dietro solito ballottaggio Erlic-Ferrari.

Nel Monza è stato veloce il recupero di Pablo Marì: lo spagnolo guiderà la difesa insieme a Caldirola e Izzo, quest’ultimo in ballottaggio con l’ex di turno Marlon. Indisponibile Colpani. Palladino in attacco alternerà Mota e Petagna, con il portoghese pronto ad iniziare dal 1′.

Come vedere Sassuolo-Monza in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Monza è in programma venerdì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Classica gara di fine stagione tra due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e potranno sfidarsi a viso aperto e senza particolari pressioni. Ci sono i presupposti per una partita da almeno un gol per parte, con il Monza che dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in casa del Sassuolo. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Monza

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Mota; Caprari.

Sassuolo-Monza: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1