Perugia-Benevento, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Perugia-Benevento è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Contro un Benevento già retrocesso, il Perugia ha un solo modo per sperare di conquistare i playout per non retrocedere, quello di battere i campani e sperare che il Brescia perda a Palermo. Non c’è altra strada.

Ed è normale pensare che la squadra di Castori in questo match sia ampiamente favorita. Dall’altro lato si pensa già alla prossima stagione, mentre in casa umbra l’obiettivo è ancora raggiungibile, soprattutto pensando al fatto che i siciliani per essere certi di prendersi un posto nei playoff, non possono nemmeno pensare di pareggiare contro i lombardi. Questa, quindi, è una di quelle sfide che sono segnate dalla classifica e dalle motivazioni che ci saranno in campo. E il Perugia, per quello che ad un certo punto della stagione era riuscito a fare, si potrebbe anche mangiare le mani.

Sì, perché Castori, dopo essere stato esonerato e dopo essere stato richiamato nuovamente in corsa, aveva ridato speranze alla squadra piazzando una serie di risultati utili che avevano tolto il Perugia anche dalla zona playout. Poi il blackout, ma non c’era più tempo per pensare ad un nuovo cambio in panchina. Cambi in panchina che invece hanno scosso più volte l’ambiente beneventano: con Agostinelli si è chiuso con il quarto allenatore in una sola stagione. Nulla è servito per evitare una retrocessione scritta da almeno un paio di mesi. E adesso sarà anche dura riuscire a risalire.

Come vedere Perugia-Benevento in diretta tv e in streaming

Perugia-Benevento è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Perugia-Benevento

Ci sono davvero pochi dubbi su chi riuscirà a vincere questo match. Il Perugia spera, eccome, che il Palermo batta il Brescia e volare ai playout. E l’unico modo per sperare in tutto questo è vincere contro un Benevento in vacanza, ma non per meriti, ma per demeriti. Insomma, l’1 finale non può proprio essere messo minimamente in discussione.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Abibi; Sgarbi, Curado, Angella; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Olivieri.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Tosca; Improta, Karic, Schiattarella, Viviani, Foulon; Ciano, Farias.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1