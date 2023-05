Parma-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Venezia è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Vincere e sperare in un mezzo passo falso del Cagliari. Il Parma di Pecchia, quinto in classifica distante solamente un punto dal quarto posto, quello che permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff di Serie B, ha questo obiettivo. Raggiungibile, ovviamente, ma la squadra di Ranieri ha chiuso in crescendo anche se gioca a Cosenza, su un campo difficile in questa ultima serata del campionato cadetto.

Ha lo stesso obiettivo il Venezia, cioè quello di rimanere dentro i playoff: i lagunari dopo un girone di ritorno strepitoso adesso sono dentro gli spareggi per la promozione, ma sanno benissimo che devono per forza vincere per essere sicuri alla fine della serata di giocarsi le possibilità di promozione. Sì, la classifica della Serie B è cortissima e molte sperano in quello che potrebbe essere un passo falso decisivo della squadra che stasera gioca in trasferta. Molte infatti sono quelle che sognano di rientrare nelle prime otto posizioni.

Indubbio che le due squadre siano in forma: sono sette i risultati utili di fila per il Parma, cinque quelli del Venezia. Ma come detto prima la squadra di Pecchia ha un obiettivo davvero importante, vale a dire quello di cercare il quarto posto. E giocando in casa una vittoria appare davvero possibile.

Come vedere Parma-Venezia in diretta tv e in streaming

Parma-Venezia è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Parma-Venezia

In un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive, è il Parma di Pecchia la squadra favorita, quella che si potrebbe prendere una vittoria che, alla fine, sperano da quelle parti, si potrebbe rivelare decisiva per il quarto posto in classifica. Serve un passo falso del Cagliari in questo caso, cosa che potrebbe anche arrivare. L’importante è non avere rimpianti.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi, Bernabè, Estevez, Man, Sohm, Benedyczak, Vasquez.

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Hristoiv, Svoboda, Carboni, Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1