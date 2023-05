Reggina-Ascoli, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggina-Ascoli è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due squadre a pari punti, due squadre che ancora nutrono speranze di un difficile piazzamento nei playoff. Certo, c’è la Reggina che gioca in casa ed è favorita, ma la sconfitta contro il Bari potrebbe lasciare degli strascichi.

Non solo per il risultato che, per gli amaranto, è maturato sul campo: ma anche e soprattutto per le parole di Filippo Inzaghi alla fine del match che di fatto mettono il punto interrogativo sul futuro del tecnico. Che ci crede, è evidente, alla post season, ma che sa benissimo che dipende anche dagli altri. Probabilmente all’ex attaccante del Milan e della Juventus non è andato giù il fatto che la società abbia deciso di non ricorrere al Coni dopo i 5 punti di penalizzazione che sono stati inflitti alla squadra. Cinque punti che avrebbero avuto un valore importantissimo, visto che la squadra dello Stretto in questo momento sarebbe dentro la post season. Invece nulla, ma c’è ancora un turno da giocare.

Stessi punti, come detto, anche per l’Ascoli del grande ex Breda. Che sogna il colpo esterno – difficile – e sogna anche di avere la possibilità di giocare ancora. I bianconeri, che arrivano dal pareggio contro il Cosenza, si mangiano le mani appunto per l’ultimo risultato arrivato. Un risultato che di fatto blocca i sogni di gloria. Ma ad un certo punto della stagione l’unico obiettivo, dopo aver esonerato Bucchi, era la salvezza. E questa è arrivata anche con largo anticipo. Tant’è che Breda si è guadagnato la riconferma che non dovrebbe mancare.

In questo match, l’ultimo della stagione, come detto in ogni caso la favorita è la squadra padrona di casa. Poi per il futuro si vedrà. Sia quello immediato, in attesa dei risultati finali delle altre, sia di quello prossimo, con un Inzaghi che sembra davvero essere al passo d’addio.

Come vedere Reggina-Ascoli in diretta tv e in streaming

Reggina-Ascoli è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Reggina-Ascoli

Un match che la Reggina dovrebbe portare a casa congedandosi così dal proprio pubblico con una vittoria. Che potrebbe lasciare anche l’amaro in bocca se gli amaranto non dovessero conquistare i playoff. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Ma la vittoria amaranto non sembra essere in discussione.

Le probabili formazioni

REGGINA (3-5-2): Colombi, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Pedro Mendes, Dionisi, Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1