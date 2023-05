I pronostici di venerdì 19 maggio: Serie A, B, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 19 maggio: ci sono anticipi in Serie A, Liga e Ligue 1, si gioca anche l’ultima giornata di Serie B.

Oltre ai consueti anticipi di Serie A, Liga e Ligue 1, questo venerdì si gioca l’ultima giornata della regular season di Serie B. In arrivo i verdetti definitivi relativi all’ultima squadra retrocessa direttamente in Serie C, alle squadre qualificate ai playoff e a quelle che loro malgrado dovranno disputare il playout per la salvezza.

Il Perugia è con un piede e mezzo in Serie C, però vincendo col Benevento già retrocesso potrebbe andare a disputare il playout in caso di contemporanea sconfitta del Brescia, con cui è in vantaggio negli scontri diretti. Il Brescia, che se la vedrà col Palermo in lizza per i playoff, dal canto suo punta a superare il Cosenza per giocare il playout con il vantaggio della salvezza in caso di parità nel doppio confronto.

Pronostici altre partite

Il Cosenza, oltre a volere mantenere il vantaggio sul Brescia, può ancora sperare nella salvezza diretta, ma deve battere il Cagliari e sperare nella sconfitta del Cittadella contro il Como. Cagliari e Como sono in corsa per i playoff: la squadra di Ranieri spera di arrivare tra le prime quattro per evitare il turno preliminare. Anche il Como ha qualche possibilità, e per sperare ha solo la vittoria a disposizione.

In Serie A l’anticipo tra Sassuolo e Monza promette gol, così come quello di Ligue 1 tra Monaco e Lione e quello di Bundesliga tra Friburgo e Wolfsburg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Sassuolo-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Perugia (in Perugia-Benevento, Serie B, ore 20:30)

• Pisa (in Pisa-Spal, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Darmstadt-Magdeburg, Zweite Liga, ore 18:30

• Genoa-Bari, Serie B, ore 20:30

• Reggina-Ascoli, Serie B, ore 20:30

Tempo con più gol: secondo

• Cittadella-Como, Serie B, ore 20:30

• Cosenza-Cagliari, Serie B, ore 20:30

• Modena-Sudtirol, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ternana-Frosinone, Serie B, ore 20:30

• Friburgo-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30

• Lione-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Ternana-Frosinone, Serie B, ore 20:30)