Cadice-Real Valladolid, Liga: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Cadice-Real Valladolid è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella Liga le giornate da giocare sono ancora quattro e rimane da capire chi saranno le due squadre che faranno compagnia all’Elche nella discesa verso l’inferno della Segunda Division. Dal Celta Vigo tredicesimo all’Espanyol penultimo sono ancora tutte coinvolte e con 12 punti a disposizione nessuna può considerarsi fuori pericolo. Rischiano la retrocessione anche Cadice e Real Valladolid, protagoniste di uno scontro diretto da brividi.

Entrambe appaiate a quota 35, hanno un solo punto in più del Getafe terzultimo: basta questo per capire quanto sia importante la posta in palio nell’anticipo del venerdì sul palcoscenico del Nuevo Mirandilla. Uno spareggio a tutti gli effetti: chi riuscirà a prendersi i tre punti compirà probabilmente un passo decisivo verso la salvezza. I gialli di Sergio Gonzalez due settimane fa si erano illusi dopo il successo su una diretta concorrente come il Valencia, ma nelle due partite successive non hanno raccolto neanche un punto. Prima la debacle in casa dell’Atletico Madrid (5-1), poi un’altra sconfitta nella trasferta di Maiorca (1-0): due risultati che hanno di nuovo complicato la situazione. Da marzo il Cadice ha ottenuto solo due vittorie a fronte di quattro pareggi e cinque sconfitte.

Uno scontro salvezza da brividi

Se la passa ancora peggio, se vogliamo, il Real Valladolid, reduce dall’ennesima batosta. Il club di proprietà di Ronaldo domenica scorsa ha incassato la quarta sconfitta consecutiva facendosi travolgere 3-0 a domicilio dal Siviglia.

L’effetto Pezzolano – tecnico uruguagio subentrato a campionato in corso – è già terminato, con i Pucelanos che in fase di non possesso stanno improvvisamente facendo acqua da tutte le parti. Nelle ultime quattro giornate di Liga non hanno mai subito meno di due reti. In Andalusia, peraltro, l’allenatore sudamericano non potrà disporre di Luis Perez: in attacco toccherà a Kenedy, promessa mai realmente sbocciata. Assenze non banali anche per il Cadice: mancheranno Alejo, Cala, Ocampo, Fernandez, Zaldua e Garrido.

Come vedere Cadice-Real Valladolid in diretta tv e streaming

Cadice-Real Valladolid è una gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Ci aspettiamo una partita dominata dal sentimento di paura da parte delle due squadre, che faranno di tutto per evitare la sconfitta. Il Cadice finora ha fatto male tra le mura amiche, mentre il Real Valladolid non ha brillato fuori casa. Un pareggio non è da escludere in una gara tutt’altro che spettacolare, da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Valladolid

CADICE (4-4-2): Ledesma; Iza, Fali, Luis Hernández, Pacha Espino; Escalante, Alcaraz, Sobrino, Bongonda; Ramos, Guardiola.

REAL VALLADOLID (4-4-2): Masip; Fresneda, El Yamiq, Joaquín, Escudero; Monchu, Hongla, Kike Pérez, Plata; Kenedy, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1