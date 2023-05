Milan-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Sampdoria è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’è un mix di tensione e delusione nell’ambiente Milan dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League per mezzo dei cugini dell’Inter. Nella doppia semifinale europea i rossoneri hanno confermato di essere nettamente indietro ai nerazzurri nel processo di crescita: nel corso dei 180 minuti non hanno mai dato la sensazione di poter cambiare l’inerzia della sfida, come del resto avevano fatto nei due derby precedenti.

La squadra allenata da Stefano Pioli, infatti, aveva perso in maniera abbastanza netta anche la stracittadina di Supercoppa Italiana, giocata a gennaio in Arabia Saudita. E, a distanza di qualche giorno, anche il derby di ritorno in campionato. La statistica più agghiacciante è quella relativa ai gol: gli ormai ex campioni d’Italia in quattro partite non sono mai riusciti a perforare la difesa nerazzurra. Dopo la deludente prestazione di martedì la società ha iniziato ad interrogarsi sul futuro: c’è aria di rivoluzione in estate e nemmeno lo stesso tecnico è sicuro della riconferma. Molto dipenderà da come si chiuderà questo campionato e soprattutto se il Milan arriverà tra le prime quattro, conquistando un piazzamento Champions, l’obiettivo minimo fissato la scorsa estate. Distratto dall’Euroderby di coppa, il Diavolo è reduce da una brutta sconfitta contro lo Spezia, in un certo senso preventivabile alla luce del massiccio turnover operato da Pioli.

Milan, Champions ancora possibile

In Liguria, una settimana fa, i rossoneri hanno perso 2-0: un risultato in perfetta linea con la grande discontinuità dell’ultimo mese: un Milan, insomma, da montagne russe.

Il quarto posto adesso è distante quattro punti ma l’eventuale penalizzazione che la Corte d’Appello della Figc infliggerà alla Juventus lunedì prossimo potrebbe indirettamente tendere una mano a Calabria e compagni. Chiamati, tuttavia, a reagire subito nella gara casalinga con una Sampdoria già retrocessa da due giornate. I blucerchiati sono proiettati a quello che succederà – almeno la speranza è quella – dopo la fine della stagione: la crisi societaria è tutt’altro che risolta ed il rischio del fallimento non è ancora scongiurato. Gli uomini di Dejan Stankovic ad ogni modo stanno provando a mettere in campo l’orgoglio e nell’ultimo turno hanno interrotto la serie negativa pareggiando 1-1 con l’Empoli.

Milan-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Schiererà la miglior formazione possibile Pioli dopo le numerose rotazioni che si sono viste nelle scorse settimane. Spazio ai titolarissimi Leao e Giroud: con loro, dalla metà campo in su, ci saranno anche Saelemaekers e Brahim Diaz. In mediana Tonali e Krunic, mentre al centro della difesa si contendono una maglia Kjaer e Kalulu. Out Bennacer e Florenzi.

Dall’altro lato, Stankovic confermerà il 3-4-1-2 con Djuricic alle spalle di Gabbiadini e del veterano Quagliarella, favorito su Lammers e Jesé. A destra troverà spazio Zanoli.

Come vedere Milan-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Milan-Sampdoria è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Sampdoria anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una Sampdoria già retrocessa e senza più obiettivi potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto per un Milan ferito e frastornato dalla doppia batosta nella semifinale di Champions League. Difficile però ipotizzare un risultato positivo dei blucerchiati contro una squadra che non può fallire anche l’obiettivo quarto posto e scenderà in campo determinata e convinta, desiderosa di smaltire al più presto la delusione. Rossoneri favoriti dunque, anche se non è detto che la Samp, nonostante i pessimi numeri offensivi, non riesca ad approfittare di qualche amnesia difensiva rossonera, realizzando almeno un gol a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

La Sampdoria riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1