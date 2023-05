Atalanta-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Verona è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un intrigante incrocio Europa-salvezza va in scena al Gewiss Stadium, tra due squadre che da qui a fine torneo non potranno più sbagliare se vogliono centrare i rispettivi obiettivi. L’Atalanta dopo tre vittorie consecutive si è di nuovo arenata, tornando ad incassare due sconfitte di fila, prima nello scontro diretto con la Juventus e poi a Salerno.

Preoccupante passo indietro quello degli uomini di Gian Piero Gasperini, neppure i lontani parenti di quelli che nelle precedenti giornate avevano battuto con merito Roma, Torino e Spezia, tornando peraltro a brillare in fase di possesso palla. L’attacco nerazzurro, quest’anno non nuovo a tali amnesie, è invece rimasto a secco sia contro i bianconeri che contro i granata. E adesso il piazzamento Champions si allontana quasi definitivamente: la quarta è a +7 ed anche in caso di una nuova penalizzazione alla Juventus, la Dea sarebbe attardata nella corsa all’Europa più nobile. Ad ogni modo non è ancora detta l’ultima: l’Atalanta può ancora arrivare quinta oppure sesta, scavalcando Roma e Milan e qualificandosi all’Europa League. Orobici che dunque non possono concedere niente nella gara con il Verona, in piena lotta per evitare in extremis la retrocessione in Serie B.

Tutto da rifare per il Verona

La squadra guidata dalla coppia Zaffaroni-Bocchetti, dopo aver abbandonato per la prima volta la zona retrocessione grazie al prezioso successo nello scontro salvezza con il Lecce, nell’ultimo turno si è fatta di nuovo raggiungere dallo Spezia a quota 30.

Gli scaligeri domenica scorsa hanno gettato alle ortiche una grande occasione, cadendo in casa per la seconda volta di fila: nel turno infrasettimanale era stata l’Inter a travolgere il Verona con un pesantissimo 6-0, sette giorni fa invece Faraoni e compagni si sono dovuti arrendere al Torino (0-1) passato al “Bentegodi” con un gol di Vlasic. E la classifica nel frattempo torna a far paura: si profila un testa a testa da brividi con lo Spezia, ma neanche il Lecce – i salentini hanno solo due punti in più – può sentirsi al sicuro. Gialloblù che devono immediatamente ritrovarsi, provando a farlo sin da subito in uno stadio che evoca ricordi felici: il Verona ha avuto la meglio nelle ultime due trasferte a Bergamo con la Dea.

Atalanta-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

L’unica buona notizia per Gasperini dal fronte dell’infermeria è il recupero di Djimsiti, che dovrebbe riprovare posto nella difesa a tre con Toloi e Scalvini. Non sono a disposizione del tecnico piemontese Palomino, Hateboer, Zapata, Ruggeri e molto probabilmente anche Boga e Soppy, in dubbio. Davanti si rivedrà Hojlund, supportato da Ederson e Pasalic.

Qualche assenza di troppo pure per Zaffaroni, che rischia di dover rinunciare a Verdi e Magnani. I due potrebbero aggiungersi alla lunga lista degli indisponibili, che comprende anche Duda, Doig e Dawidowicz. Dalla metà campo in su spazio a Djuric, Ngonge e Lazovic, quest’ultimo occasionalmente in versione trequartista. Dietro c’è Ceccherini.

Come vedere Atalanta-Verona in diretta tv e in streaming

Atalanta-Verona in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si presenterà un Verona con l’elmetto al Gewiss Stadium, con il chiaro intento di evitare la sconfitta e conquistare un prezioso punto salvezza. Gli scaligeri fuori casa hanno il secondo peggior rendimento del campionato e nessuno ha segnato meno gol di loro, a malapena nove. Neanche l’Atalanta sta brillando dal punto di vista realizzativo, motivo per cui potremmo assistere ad una gara bloccata per larghi tratti, da meno di tre gol complessivi e con una delle due squadre che verosimilmente non andrà a segno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Højlund.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

Il Verona riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0