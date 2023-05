Cremonese-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Bologna è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Cremonese non è completamente fuori dai giochi per la salvezza ma solo un miracolo sportivo gli consentirebbe di evitare la retrocessione.

Sono sei i punti da recuperare sulla quartultima a tre giornate dalla fine: i grigiorossi non possono lasciare per strada nessuno dei nove punti ancora a disposizione, sperando al contempo che chi sta davanti non faccia lo stesso. La squadra di Davide Ballardini sembrava tornata in corsa dopo la vittoria nello scontro diretto con lo Spezia, ma domenica scorsa aveva una vera e propria montagna da scalare nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Utopistico pensare di fare il colpaccio in casa dei bianconeri: i lombardi hanno resistito un tempo, ma nella ripresa prima Fagioli e poi Bremer (2-0) hanno spezzato il loro sogno di tornare a casa quantomeno con un risultato positivo. La sfida con il Bologna diventa così l’ultimissima spiaggia: in casi di sconfitta della Cremonese con i felsinei, ad una tra Spezia e Verona – entrambe a quota 30 punti – basterebbe pareggiare per rispedire i grigiorossi nell’inferno della Serie B distanza di neppure un anno dalla promozione.

Ultima spiaggia per la Cremonese

La Cremonese, sebbene sia spalle al muro, non dà segni di cedimento. E chiede strada ad un Bologna che da qualche settimana sembra aver dimenticato come si vince.

L’ultimo successo degli emiliani risale ad aprile, quando a sorpresa sbancarono il Gewiss Stadium battendo 2-0 l’Atalanta. Da allora quattro pareggi e due sconfitte per gli uomini di Thiago Motta, che in ogni caso in questo parziale sono stati capaci di fermare sia il Milan che la Juventus, non le uniche big alle quali quest’anno hanno fatto lo sgambetto. Il digiuno di vittorie ha rallentato la corsa del Bologna verso l’ottavo posto, il massimo a cui Orsolini e compagni possono aspirare in una stagione comunque molto positiva, in netta controtendenza con le annate anonime che iniziavano a far rumoreggiare i tifosi rossoblù. Il Bologna è reduce da un pareggio a reti bianche contro una Roma incerottata (0-0) che ha confermato la scarsa prolificità della formazione emiliana, che nelle ultime sei giornate non ha mai realizzato più di un gol, nonostante il ritorno del cannoniere Arnautovic.

Cremonese-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Ad eccezione degli indisponibili Dessers e Benassi, Ballardini può contare su tutta la rosa a disposizione. L’ex tecnico del Genoa opterà per il 3-4-1-2, con Galdames alle spalle della coppia formata da Ciofani e Okereke. In panchina scalpita il rientrante Tsadjout. In difesa chance per Lochoshvili, mentre sulle fasce dovremmo rivedere Sernicola e Valeri.

Quattro gli assenti per Thiago Motta: l’allenatore italo-brasiliano oltre a Soriano, deve fare a meno anche di Kyriakopoulos, Bagnolini e Soumaoro. In attacco Arnautovic dovrebbe partire di nuovo dal 1′, favorito nel ballottaggio con Zirkzee.

Come vedere Cremonese-Bologna in diretta tv e in streaming

Cremonese-Bologna in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ballardini esordì proprio contro il Bologna lo scorso gennaio e dalla trasferta del “Dall’Ara” riuscì a portare via un punto (1-1). Con lui al timone la Cremonese ha totalizzato 17 punti in altrettante partite: non rimane che chiedersi perché il cambio di guida tecnica sia stato così tardivo. I grigiorossi in questo match proveranno ad ogni modo a tenere accesa la fiammella della speranza, contro un Bologna che nelle ultime partite è apparso poco motivato, non avendo obiettivi realistici da inseguire. Per chi non se la sentisse di dare fiducia alla Cremonese, può puntare ad occhi chiusi sull’opzione gol. Ai lombardi il pari servirebbe a poco ed è lecito aspettarsi una gara movimentata, da una parte e dall’altra.

Le probabili formazioni di Cremonese-Bologna

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1