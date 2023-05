Onana si è preso l’Inter, parla l’agente: “Ha altri 4 anni di contratto, è felice”

L’Inter ha raggiunto la finale di Champions anche grazie alle parate di André Onana. Il portiere camerunense è all’ottavo clean-sheet nella competizione, e nella storia solo Navas, Canizares, Rossi e Mendy hanno fatto meglio di lui.

Sono tante le voci che insistono su una possibile cessione per Onana. Si parla di Chelsea e di Barcellona. Ma Albert Botines, agente del portiere interista acquistato a zero dall’Ajax, ha voluto allontanare ogni suggestione di separazione anticipata fra Inter e Onana. L’agente è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY e ha subito cercato di chiarire la posizione del suo assistito.

“Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto e ora il ragazzo è concentrato solo sul campo”, ha spiegato Botines. Poi si è anche lasciato andare su rivelazioni a proposito di un rinnovo. “Con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto e ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. Onana è molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia, quindi è presto per ragionare di un prolungamento”.

“Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio“, ha raccontato il procuratore. “Tutto è successo ancor prima della squalifica di Onana. C’erano tanti club su di lui, poi il giorno della squalifica Piero si è fatto vivo dicendo dicendomi che l’Inter era ancora interessata. E abbiamo apprezzato”.

Il futuro di André Onana all’Inter, parla l’agente: “All’inizio ha faticato, ora è felicissimo”

“André è davvero molto felice e contento, ma all’inizio a Milano è stato un po’ difficile, perché ha faticato a trovare spazio“, ha continuato l’intervistato. “Ha lavorato duro per prendere il posto del capitano Handanovic. Ora è felice di poter giocare la finale di Champions League, lui lavora sempre per vincere dei trofei, arrivare in finale di Champions era ovviamente molto difficile”.

Già in passato lo stesso Onana ha dichiarato di rispettare molto Handanovic e che col tempo fra i due portieri è nato un rapporto di complicità. Va d’accordo anche con Inzaghi, il camerunense. E lo ha confermato anche Botines. “Inzaghi piace molto a Onana, è una gran bella persona che ha continui colloqui con i calciatori. Ha accettato per questo inizialmente il ruolo di secondo, ha un ottimo rapporto anche con Handanovic”.

Botines è anche l’agente di Bellerin. E sul futuro del calciatore spagnolo, difensore dello Sporting Lisbona ha dichiarato: “Abbiamo parlato con alcuni club italiani quando trovava poco spazio al Barcellona, adesso preferirebbe o continuare allo Sporting oppure tornare in Liga”.