Cosenza-Cagliari, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cosenza-Cagliari è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tutto in novanta minuti. Non una novità per il Cosenza, ormai abituato a giocarsi la vita nell’ultimo turno di regular season. Si profila così un altro finale al cardiopalma per i Lupi, che lo scorso anno acciuffarono la salvezza soltanto dopo il doppio playout contro il Vicenza. Ed anche stavolta la permanenza in Serie B potrebbe passare per gli spareggi.

Gli uomini di William Viali, che fino a un paio di mesi fa apparivano spacciati, sono riusciti ad evitare la retrocessione diretta grazie ad una lunga serie di risultati utili ottenuti da metà marzo in poi. L’unica sconfitta nelle ultime nove partite (tre vittorie e cinque pareggi) è quella rimediata nello scontro diretto con il Brescia, squadra che i rossoblù calabresi potrebbero ritrovarsi di fronte nel playout. Il Cosenza ha 40 punti: potrebbe salvarsi senza spareggio solamente se batterà il Cagliari al “Marulla” e contemporaneamente il Cittadella, a quota 42, perderà con il Como già salvo. In caso di arrivo a pari punti con i veneti e la Ternana (43) – gli umbri affrontano il Frosinone, promosso in A da tre giornate – ad avere la peggio sarebbe proprio il Cosenza per la classifica avulsa. Realisticamente la squadra di Viali cercherà prima di tutto di fare in modo di avere la possibilità di giocare il ritorno di un eventuale playout davanti al proprio pubblico.

Il Cosenza potrebbe ancora evitare i playout

E per farcela dovrà fare più punti di Brescia (39) e Perugia (36) due squadre con cui, in caso di pari punti, avrebbe la peggio per via della differenza reti negli scontri diretti. Il problema, per il Cosenza, è che anche il Cagliari arriverà in Calabria affamato di punti.

I sardi, reduci da tre vittorie di fila, hanno ancora l’opportunità di scavalcare il Sudtirol al quarto posto – gli altoatesini hanno un punto in più – ed evitare il turno preliminare dei playoff. Gli uomini di Claudio Ranieri non sono in ogni caso artefici del proprio destino, visto che allo stesso tempo devono sperare che la squadra di Pierpaolo Bisoli non batta un Modena senza più obiettivi realistici dopo essersi garantito la salvezza diretta.

Cosenza-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Cosenza toccherà a Venturi sostituire lo squalificato Vaisanen al centro della difesa, mentre pesa l’assenza del giovane Nasti in attacco. Via libera per il gioiellino Florenzi a centrocampo, davanti dovrebbero giocare invece D’Urso e Zilli.

Dall’altro lato Ranieri potrebbe decidere di tenere in panchina alcuni titolarissimi: Nandez, Makoumbou, Luvumbo e Goldaniga sono tra i diffidati e il rischio è quello di saltare la prima partita dei playoff. Assenti certi invece Capradossi e Falco.

Come vedere Cosenza-Cagliari in diretta tv e in streaming

Cosenza-Cagliari è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Marulla” di Cosenza. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Cosenza ha forse qualche motivazione in più del Cagliari ed in questi ultimi 90 minuti di campionato proverà disperatamente ad evitare i playout. I sardi però sono in gran forma e difficilmente saranno in vena di regali contro una squadra che in questo torneo ha conquistato ben 17 punti in meno. La sensazione è che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Cosenza-Cagliari

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Zilli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1