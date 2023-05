Serie C, regolamento e pronostici playoff 18 maggio

Serie C, oggi riprendono i playoff dopo il primo turno. Ecco il regolamento e i pronostici delle partite in programma oggi, giovedì 18 maggio

Tre squadre hanno già staccato il pass per la Serie B: le tre che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti. Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, con quest’ultima che ha anche alzato la Supercoppa. La quarta arriverà dalla lotteria dei playoff. Sì, una vera e propria lotteria, perché come sempre può succedere di tutto.

Allora, partiamo dal regolamento: oggi, giovedì 18 maggio, inizia la seconda fase dei playoff di Serie C, quella nazionale. E rispetto a quanto successo la scorsa settimana qualcosa cambia. Sono cinque le partite in programma e in cinque vanno avanti, dopo ci sono già le seconde classificate di ogni girone vale a dire Pordenone, Cesena e Crotone. In questo turno, così come nel prossimo nazionale, alla fine dei 180 minuti di gioco vanno avanti le squadre che sono teste di serie, vale a dire quelle che lunedì prossimo giocheranno la partita di ritorno in casa. Sì, si gioca sul doppio confronto, con un piccolo vantaggio ovviamente che verrà dato a chi ha fatto meglio durante la stagione. Solamente nelle semifinali e in finale ci saranno nel caso i tempi supplementari e i calci di rigore. Adesso, spiegato il quadro, andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i risultati di questa sera.

Serie C, i pronostici di giovedì 18 maggio

C’è un problema per il Lecco, che oggi gioca in casa dell’Ancona: la formazione lombarda ha dovuto affrontare un viaggio lunghissimo per arrivare – così come riportato ieri da Michele Criscitiello – per via delle condizioni meteo che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Ovviamente in questo match questo fattore potrebbe fare la differenza.

La partita tra Gubbio ed Entella (quella che si potrà seguire su Rayplay) farà tagliare un traguardo storico al tecnico del padroni di casa: Piero Braglia infatti toccherà quota mille panchine in carriera. Un regalo da parte dei suoi uomini potrebbe essere ben accetto. Le altre tre sfide in programma sono Cerignola-Foggia, Pro Sesto-Vicenza e Virtus Verona-Pescara. Difficile pensare a partite aperte, con grande spettacolo. Ci si gioca tanto e soprattutto lo si fa nell’arco del doppio confronto. Infine, tutte le partite sono in programma alle 20,30.

PRONOSTICI PLAYOFF

Ancona-Lecco 1

Virtus Verona-Pescara X2+gol

Pro Sesto-Vicenza X primo tempo

Gubbio-Entella 1

Cerignola-Foggia gol