Tsitsipas-Coric, Atp Roma: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Tsitsipas-Coric è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

Si chiude oggi il programma dei quarti di finale del Masters 1000 romano, che per la prima volta dal 2017 avrà un padrone diverso, spezzando la diarchia Djokovic-Nadal. Senza il campione serbo, eliminato ieri dal giovane talento danese Rune ed incapace di difendere il titolo conquistato un anno fa, il principale favorito diventa Stefanos Tsitsipas.

Il greco, in teoria, avrebbe la strada spianata verso la finale. Ma ci sono ancora due ostacoli da superare prima di arrivare a giocarsi l’ultimo atto con il vincente della sfida scandinava Rune-Ruud. Il primo è il croato Borna Coric, numero sedici al mondo, che sta attraversando un buon momento di forma. Il nativo di Zagabria dopo un inizio di 2023 da dimenticare ed in cui era di nuovo sparito dai radar, è reduce dalla semifinale di Madrid, persa con il padrone di casa e futuro vincitore del torneo Carlos Alcaraz. Ha fatto bene anche a Roma, dove si è imposto su Monteiro, Carballes Baena ed infine sul sorprendente Marozsan, che nel turno precedente aveva eliminato nientemeno che lo stesso Alcaraz. Se Coric è in fiducia ha i colpi per mettere in difficoltà chiunque. E questo Tsitsipas lo sa bene: contro di lui è addirittura in svantaggio nei cinque testa a testa (3-2) giocati finora.

Tsitsipas, il croato non evoca bei ricordi

I due si sono affrontati l’ultima volta nella United Cup australiana di gennaio e l’incontro è terminato 2-1 per l’ellenico. Ma nei tre precedenti era stato Coric ad avere la meglio.

Il croato ha battuto Tsitsipas sul cemento indoor di Vienna lo scorso ottobre, sempre in tre set. Ma ad agosto riuscì a prevalere anche nella finalissima del Masters 1000 di Cincinnati, il titolo più importante conquistato in carriera. Questo è il loro primo confronto sulla terra rossa, superficie che dovrebbe esaltare le caratteristiche del nativo di Atene. Il numero 5 del ranking non ha ancora perso un set nella Capitale e negli ultimi due turni ha fatto fuori gli italiani Sonego e Musetti, battuti rispettivamente 6-3 7-6 e 7-5 7-5.

Dove vedere Tsitsipas-Coric in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Stefanos Tsitsipas e Borna Coric sarà trasmesso giovedì 18 maggio su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida inizierà alle 20:30: sarà possibile vederla anche in chiaro su Canale 20 e in diretta streaming su sportmediaset.it.

Tsitsipas-Coric: il pronostico

Negli ultimi precedenti Tsitsipas è spesso andato in difficoltà contro Coric. Ed è per questo che anche stavolta ci aspettiamo un match molto combattuto, che terminerà verosimilmente al terzo set. Tutto ruota attorno alla combinazione servizio-dritto del greco, che sulla terra rossa diventa ancora più letale.