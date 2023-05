Juventus, addio Allegri: la rivelazione di Berlusconi

Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri rimane ancora in bilico. Ecco la rivelazione arrivata proprio in questo momento di Paolo Berlusconi

Stasera la Juventus si gioca una fetta importante della propria stagione. Una fetta decisiva, visto che la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Siviglia nella semifinale di Europa League.

E siccome in Serie A è dietro l’angolo una nuova penalizzazione, la sensazione è che l’unico modo per i bianconeri di giocare le coppe il prossimo anno sarà quello di vincere questa manifestazione che regala, per chi alza la coppa, la possibilità di scendere in campo in Champions League andando direttamente in prima fascia nel tabellone principale. Mica male. Si è parlato molto comunque di quello che potrebbe essere il futuro di Max: che è stato in bilico per molto tempo soprattutto dopo essere stato buttato fuori dalla Champions League. Poi le cose anche per via del terremoto in bianconero si sono assestate. Ma da qui a dire il il futuro è scritto ce ne passa. E poi, infine, c’è questa rivelazione di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, presidente del Monza, che ha lanciato a Radio Radio una vera e propria bomba di mercato.

Juventus, le parole di Berlusconi

Palladino dovrebbe restare ne parliamo a fine anno anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire no alla Juve“. Boom. Una bomba vera e propria che svela come la società bianconera si starebbe muovendo per cambiare il proprio tecnico l’anno prossimo e come avrebbe messo nel mirino un debuttante in Serie A quest’anno. Sì, Palladino, scherzo del destino, ha fatto il suo esordio nella massima serie proprio nella gara d’andata contro i bianconeri, vinta uno a zero, con l’espulsione di Di Maria che tutti noi ricordiamo.

Insomma, un futuro tutto da scrivere ancora. E come detto tutto passa dal match di questa sera in terra spagnola contro la squadra di Mendilibar che è pronta all’assalto. Allegri non dorme sonni tranquilli, è evidente. E questa rivelazione mette ancora più pepe a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.