Basilea-Fiorentina, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Basilea-Fiorentina è un match valido per il ritorno delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il sogno europeo della Fiorentina rischia di infrangersi sull’incomprensibile secondo tempo degli uomini di Vincenzo Italiano nella gara d’andata. Già, perché dopo essere passati meritatamente in vantaggio nella prima frazione di gioco con il più classico dei gol dell’ex, realizzato dal brasiliano Cabral, i viola hanno inspiegabilmente abbassato i ritmi nella ripresa, consentendo al Basilea, fino a quel momento assai timido, di riprendere coraggio.

Sono bastate due gravi disattenzioni difensive di Biraghi e compagni a permettere agli svizzeri di Heiko Vogel di ribaltare il risultato grazie a due contropiedi “fotocopia”, che si sono rivelati letali. Ha il sapore della beffa la rete di Amdouni in pieno recupero, mentre la Fiorentina stava tentando uno degli ultimi assalti alla porta di Hitz. La squadra gigliata ha dominato a livello di possesso ma, come spesso gli è capitato in questa stagione, ha pagato a caro prezzo la scarsa concretezza sottoporta. Ed un avversario meno qualitativo ma allo stesso tempo organizzato in fase di non possesso palla come il Basilea ne ha approfittato, uscendo dal “Franchi” con una vittoria preziosissima. In Svizzera si ripartirà dal 2-1 per i rossoblù, con la Fiorentina obbligata a vincere con almeno un gol di scarto per portare quanto meno la sfida ai supplementari. Impresa possibile? Certo che sì. A patto che la Viola non si faccia intimorire da un ambiente molto caldo e che riesca subito a prendere l’iniziativa, trovando il modo di perforare la retroguardia degli elvetici.

Fiorentina obbligata a vincere per restare a galla

La squadra di Italiano non è più brillante come un mese fa e sta forse accusando la fatica per i troppi impegni ravvicinati. Ma in Conference League finora ha sempre fatto molto bene in trasferta: nella fase ad eliminazione diretta ha sempre vinto lontano da Firenze, battendo Braga, Sivasspor e Lech Poznan realizzando la bellezza di 12 gol complessivi.

Numeri che danno tanta fiducia in vista del ritorno del St. Jakob-Park. Nel proprio stadio il Basilea ha pareggiato 2-2 sia con lo Slovan Bratislava che con il Nizza e davanti al suo pubblico è riuscito ad avere la meglio solo sui turchi del Trabzonspor. Gli uomini di Vogel come la Fiorentina puntano tutto sulla coppa. In campionato hanno ormai tirato i remi in barca, sono soltanto sesti in una lega di dieci squadre e domenica scorsa hanno perso 6-1 contro il San Gallo, dopo aver schierato una formazione piena di riserve. La Viola invece è tornata a vincere: 2-0 all’Udinese firmato Castrovilli e Bonaventura, tre punti che hanno permesso ai gigliati di mantenere l’ottavo posto e darsi la carica in vista della semifinale. Per quanto riguarda le scelte dei due tecnici, Vogel deve fare a meno dei soli Frei e Comas e molto probabilmente confermerà il 3-5-2 dell’andata con Amdouni e Augustin in attacco. Nella Fiorentina l’unica novità sarà il ritorno di Milenkovic al centro della difesa.

Come vedere Basilea-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Basilea-Fiorentina è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile assistere alla sfida tra Basilea e Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma streaming dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Fiorentina non ha altra scelta. Attaccare a spron battuto ed allo stesso tempo fare attenzione ai contropiedi del Basilea, che potrebbe andare a nozze anche stavolta. Superiore dal punto di vista tecnico la Viola ha le carte in regola per ribaltare il risultato e vincere almeno con una rete di scarto ma per chi volesse andare sul sicuro meglio puntare sui gol. Dovrebbero essercene in abbondanza, visto che la squadra di Italiano con un pareggio sarebbe eliminata. Ce ne aspettiamo più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Amdouni, Augustin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2