AZ Alkmaar-West Ham, Conference League: tv, formazioni, pronostici

AZ Alkmaar-West Ham è un match valido per il ritorno delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

Non ha deluso le aspettative l’altra semifinale di Conference League tra West Ham e Az Alkmaar. Ci si aspettava una gara movimentata e la semifinale d’andata del London Stadium ha accontentato gli spettatori. Ma anche i tifosi degli Hammers, che hanno fatto valere il fattore campo aggiudicandosi il primo round con il risultato di 1-1.

Nessun timore reverenziale da parte degli olandesi, che anche nella capitale inglese hanno confermato di essere un’ottima squadra. Un gol di Reijnders sul finire del primo tempo aveva illuso gli uomini di Pascal Jansen, convinti di tornare nei Paesi Bassi con un risultato positivo. Nella ripresa, tuttavia, è venuta fuori la maggiore qualità dei londinesi, capaci di ribaltare il risultato prima con un rigore di Benrahma e poi con il sigillo di capitan Antonio. La vittoria è oro colato per il West Ham, che in Olanda potrà anche permettersi di pareggiare: basterà non perdere per strappare un pass per la finale di Praga e continuare a sognare un titolo che manca da decenni. Gli Hammers, che in Premier League hanno deluso finendo addirittura a lottare per non retrocedere, hanno l’occasione di “colorare” una stagione che finora, percorso in coppa a parte, è in bianco e nero. Blindata la salvezza, l’unico obiettivo è rimasto vincere la Conference League. Ed è per questo che il tecnico David Moyes nell’ultimo match di campionato ha schierato molte riserve, perdendo 2-0 in casa del Brentford. West Ham che in ogni caso resta a +6 sulla terzultima.

Gli olandesi sognano un’altra rimonta

L’ultima volta che gli Hammers hanno giocato una finale continentale è stato 47 anni fa, ne sono passati 52 invece da quella degli olandesi. Jansen e i suoi uomini pianificano un’altra impresa, sulla falsariga di quella con l’Anderlecht nei quarti di finale.

In quest’edizione della Conference League hanno sempre vinto nelle otto partite disputate tra le mura amiche, realizzando 25 gol e subendone solo cinque. I giustizieri della Lazio negli ottavi possono ancora arrivare terzi in Eredivisie: sono a soli due punti dall’Ajax e domenica hanno travolto 5-1 l’Emmen, riscattando immediatamente la delusione londinese. Nella gara di ritorno Jansen spera di recupere Martins Indi e Westerveld, entrambi in forte dubbio. Moyes invece è in ansia per Antonio, non al meglio. Out anche l’azzurro Scamacca.

Come vedere AZ Alkmaar-West Ham in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-West Ham è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere la sfida tra AZ Alkmaar e West Ham anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Nella gara d’andata l’Az ha dimostrato di poter tenere testa ad una squadra costruita per lottare per un posto nella parte sinistra della classifica della Premier League. E verosimilmente riuscirà a mettere in difficoltà il West Ham anche nel ritorno, in un’altra partita che, per forza di cose, dovrebbe garantire almeno tre gol complessivi. Gli inglesi restano favoriti per la qualificazione ma è probabile che l’Alkmaar eviterà la sconfitta.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-West Ham

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Van Brederode; Pavlidis.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2