Ruud-Cerundolo, Atp Roma: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Ruud-Cerundolo è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Ecco due che sulla terra rossa ci sanno fare eccome, malgrado quest’anno non siano ancora arrivati risultati degni di nota. Casper Ruud e Francisco Cerundolo, terraioli che hanno dimostrato di sapersi destreggiare anche su superfici più veloci, a Roma hanno in parte già riscattato le prestazioni tutt’altro che esaltanti delle scorse settimane.

Sono tra i primi otto degli Internazionali d’Italia 2023 e adesso si contendono la semifinale con uno tra Novak Djokovic, campione in carica del torneo, ed Holger Rune. Per il norvegese numero 4 al mondo si tratta di una vera e propria rinascita dopo un periodo buio. Ruud, reduce da un 2022 strepitoso in cui è stato capace di giocare ben due finali Slam (Roland Garros e US Open) aveva debuttato nella stagione rossa con la vittoria nell’Atp 250 dell’Estoril, ma nei tornei successivi (Montecarlo, Barcellona e Madrid) si era smarrito, collezionando soltanto due vittorie tra il Principato e la Catalogna. Male, malissimo nella capitale spagnola, dove si era arreso al primo turno all’azzurro Arnaldi. Le condizioni storicamente “amiche” di Roma invece gli hanno consentito di ritrovare ritmo ed ora è a un passo dal bissare la semifinale di un anno fa, in cui sfidò proprio Djokovic.

L’argentino è in vantaggio nei testa a testa

Nei tre turni precedenti Ruud si è sbarazzato del francese Rinderknech e del serbo Djere in due set. Più complicato invece il match con Bublik, che l’ha trascinato fino al terzo.

Sui campi del Foro Italico sta brillando anche l’argentino Cerundolo, numero 31 del ranking mondiale, che conferma di avere incredibili margini di crescita. Il sudamericano non si era spinto così lontano negli altri tornei su terra: il suo miglior risultato del 2023, infatti, rimane il quarti di finale giocato sul cemento di Miami contro Khachanov. Dopo i successi nei primi due turni con Yibing e Barrere, Cerundolo il vero capolavoro l’ha fatto ieri, eliminando in tre set l’idolo di casa Jannik Sinner (6-7 6-2 6-2). Il nativo di Buenos Aires ha giocato un’ottima partita, approfittando di un Sinner scarico e fisicamente sottotono. I tre precedenti vedono in vantaggio proprio Cerundolo (2-1) che sulla terra ha battuto per ben due volte il più quotato Ruud, a Bastad lo scorso anno e a Barcellona tre settimane fa.

Dove vedere Ruud-Cerundolo in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Casper Ruud e Francisco Cerundolo sarà trasmesso mercoledì 17 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L’incontro tra Ruud e Cerundolo sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida inizierà alle 19:00.

Ruud-Cerundolo: il pronostico

La versione di Cerundolo ammirata ieri contro Sinner ha tutto per mettere in difficoltà Ruud e sovvertire persino un pronostico che non lo vede favorito. Ci aspettiamo grande equilibrio tra due giocatori solidi e in crescita: verosimilmente si arriverà al terzo set.