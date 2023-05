I pronostici di mercoledì 17 maggio: c’è Manchester City-Real Madrid di Champions League, e altri campionati tra cui la Super Lig.

Chi andava in cerca di spettacolo non è rimasto deluso. Nella partita di andata del “Bernabeu” Real Madrid e Manchester City hanno dimostrato anche sul campo di essere attualmente le migliori squadre del mondo. Gli uomini di Pep Guardiola hanno ribadito la loro superiorità nel palleggio, arrivando a costruire più palle gol dei Blancos. Che a loro volta invece sono stati più cinici trovando il vantaggio proprio nel momento in cui la rete del City era nell’aria. Con Vinicius e Benzema, del resto, alla prima distrazione si viene puniti.

In questa partita di ritorno da giocare in casa, il Manchester City cerca la finalissima di Istanbul potendo vantare un biglietto da visita di ben 22 risultati utili di fila. E la sensazione è che anche stavolta il City riuscirà a evitare la sconfitta, che però non necessariamente vorrà dire finale: Ancelotti dopo la rimonta beffa dello scorso anno vuole giocare un altro scherzo a Guardiola in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Questo mercoledì si giocano anche la Super Lig turca e la MLS americana. Vittorie alla portata per Adana Demirspor e Los Angeles FC contro Fatih Karagumruk e Sporting Kansas City, tra le partite che promettono gol occhio a Istanbul Basaksehir-Umraniyespor e Columbus Crew-LA Galaxy.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Adana Demirspor (in Fatih Karagumruk-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:00)

• Middlesbrough (in Middlesbrough-Coventry, Championship, ore 21:00)

• Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Sporting Kansas City, MLS, ore 04:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Istanbul Basaksehir-Umraniyespor, Super Lig, ore 16:00

• Fatih Karagumruk-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:00

• Columbus Crew-LA Galaxy, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

• Columbus Crew-LA Galaxy, MLS, ore 01:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)