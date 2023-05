Djokovic-Rune, Atp Roma: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Djokovic-Rune è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

Senza portabandiera italiani – Sinner e Musetti si sono fermati agli ottavi – e soprattutto senza Carlos Alcaraz, eliminato dallo sconosciuto Marozsan, gli Internazionali d’Italia sembrano prendere ancora la strada di Belgrado. Con Medvedev e Tsitsipas dall’altra parte del tabellone, per Novak Djokovic il grande ostacolo alla sua ottava finale nel Masters 1000 romano negli ultimi nove anni è senz’altro l’esuberante classe 2003 Holger Rune.

Lo scontro generazionale tra il campione serbo ed il giovane talento danese – ci sono ben sedici anni di differenza tra i due – è sicuramente il quarto di finale più interessante. Prevarrà di nuovo la vecchia guardia oppure, come nell’ultima finale di Parigi-Bercy, avrà la meglio la nuova leva? Djokovic, dopo quasi un mese di stop, è partito in sordina nella stagione sulla terra rossa. Ha collezionato risultati non esaltanti tra Montecarlo e nel torneo “di casa”, a Banja Luka. Anche nella Capitale il 22 volte campione Slam ha iniziato con il freno a mano tirato. Nei primi due turni, contro Etcheverry e Dimitrov, non è apparso brillante dal punto di vista fisico, lasciando per strada un set al giocatore bulgaro. Ha dato invece buone sensazioni la prestazione offerta ieri contro il numero tredici al mondo, Cameron Norrie, liquidato con un netto 6-3 6-4. Nole, nonostante il nervosismo per via di alcuni atteggiamenti dell’avversario – Norrie gli ha scaraventato la pallina addosso durante uno smash, ricevendo una brutta occhiataccia – ha alzato il livello e ritrovato ritmo.

Uno scontro generazionale

È reduce da un match complicato anche Rune, che è dovuto ricorrere al terzo set per avere la meglio sull’australiano Popyrin (6-4 5-7 6-4). Il 20enne danese è rimasto in campo addirittura tre ore piene, uscendo vincente dalla battaglia grazie alle sue doti tecniche.

Prima di prevalere sul tennista aussie, Rune si era imposto in due set prima su Fils e poi su Fognini, dimostrando di essere a proprio agio sui campi del Foro Italico. Il nativo di Gentofte ha già migliorato il risultato di Madrid, dove a sorpresa si era fermato al terzo turno con Davidovich Fokina. Ora la prova del nove, quella più difficile. Che potrebbe spalancargli le porte della seconda finale di un Masters 1000 nel giro di un mese dopo quella raggiunta ad aprile a Montecarlo. Sarà il terzo testa a testa con Djokovic: il bilancio, finora, è di una vittoria per parte. Oltre al già citato precedente della finalissima di Bercy, dove Rune sorprese il serbo in tre set, c’è anche quello dello US Open ’21, con Nole che la spuntò 3-1 sull’allora 18enne danese, all’epoca ancora semisconosciuto.

Dove vedere Djokovic-Rune in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Novak Djokovic e Holger Rune sarà trasmesso mercoledì 17 maggio su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida inizierà alle 13:00. La partita che vedrà protagonista il numero uno al mondo sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Canale 20, e in diretta streaming su Infinity e sportmediaset.it.

Djokovic-Rune: il pronostico

Djokovic sta lentamente ritrovando la sua forma migliore ma è ancora all’80% e non sarà semplice avere a che fare con l’irriverente e talentuoso Rune. Il danese ha già fatto l’impresa pochi mesi fa. E la sensazione è che darà parecchio filo da torcere al serbo, costretto ad alzare ulteriormente il livello per battere uno dei più forti giovani in circolazione. Si profila un match combattuto, in cui Nole dovrebbe spuntarla al terzo set.