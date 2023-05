Tsitsipas-Musetti, Atp Roma: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Tsitsipas-Musetti è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, pronostici, diretta tv e streaming.

La pioggia non ha rovinato i piani di Lorenzo Musetti. L’azzurro non ha risentito del rinvio del match con Frances Tiafoe e, ventiquattr’ore dopo, ha completato la rimonta sullo statunitense, sfruttando il break a favore, conquistato nel terzo set poco prima dell’interruzione e del diluvio che si è abbattuto su Roma. Una prova di carattere per il nativo di Carrara, che non si è perso d’animo, malgrado l’inizio complicato (5-7, 6-4, 6-3).

Musetti adesso è costretto a riscendere in campo a distanza di qualche ora dalla sfida con il numero 12 al mondo. Neanche il tempo di smaltire la fatica che sarà chiamato ad una prova ancora più difficile, contro il top ten Stefanos Tsitsipas. Anche per il greco sarà un match “ravvicinato”: nel primo pomeriggio il numero 5 del ranking ha avuto la meglio sull’altro nostro portabandiera, Lorenzo Sonego. Il piemontese, a differenza di quanto aveva fatto vedere nel primo set, nel secondo è riuscito a rendere la vita difficile all’ateniese, che l’ha spuntata solo al termine di un combattuto tie break e dopo aver annullato due set point. Per Tsitsipas ora c’è di nuovo un italiano, sempre sul Centrale.

Musetti sempre perdente contro il greco

Si tratta della rivincita della semifinale di Barcellona dello scorso 22 aprile, con l’ellenico che prevalse al terzo set (4-6 7-5 3-6) facendo valere la maggiore esperienza.

Tsitsipas è un po’ la bestia nera di Musetti, che non è mai riuscito a batterlo nonostante in più occasioni abbia sfiorato la vittoria. Molto equilibrate anche le altre due sfide andate in scena sulla terra battuta: a Lione, nel 2021, il greco ebbe la meglio al terzo set: mentre lo scorso anno, al Roland Garros, dovette rimontare addirittura da 2-0, con il carrarino che andò a un passo da una vittoria storica, crollando sul più bello. C’è anche un altro testa a testa, il primo in ordine cronologico, giocato sul veloce e vinto in due set da Tsitsipas.

Dove vedere Tsitsipas-Musetti in diretta tv e streaming

Il match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Stefanos Tsitsipas e Lorenzo Musetti sarà trasmesso martedì 16 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L’incontro tra Tsitsipas e Musetti sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 20:30.

Tsitsipas-Musetti: il pronostico

Entrambi risentiranno della fatica per i match ravvicinati e potrebbero commettere qualche errore di troppo. Un peccato, se consideriamo che si tratta di due fra i giocatori più tecnici e dunque esteticamente più belli da vedere nel circuito. Musetti non parte certamente favorito ma, spinto dal pubblico del Centrale, può tenere testa a Tsitsipas in un match che dovrebbe terminare al terzo set, proprio come a Barcellona tre settimane fa.