Berrettini, l’allievo supera il maestro | Clamoroso: meglio di Federer

Berrettini, è sotto gli occhi di tutti: così l’ex numero 1 d’Italia è riuscito nell’impresa di superare nientepopodimeno che il re.

Manca una settimana appena, al secondo Slam della stagione. E non sappiamo ancora, ad oggi, se il trio delle meraviglie sarà al completo al Roland Garros o se, invece, i tifosi italiani dovranno fare a meno di Matteo Berrettini. La terza punta di diamante azzurra non si è ancora espressa, infatti, in merito a questo.

I selfie che si è scattato nell’ascensore della sua casa di Montecarlo ci fanno ben sperare. In uno di essi aveva con sé la racchetta, ragion per cui è evidente che sia tornato ad allenarsi dopo lo stop imposto dal problema agli addominali. Potrebbe non avere avuto abbastanza tempo per rimettersi in sesto, però, e per sopportare lo stress fisico derivante dalla partecipazione ad un Major. Le possibilità che giochi a Parigi, insomma, sono ridotte al lumicino. Ma, in assenza di conferme ufficiali da parte del diretto interessato, possiamo solo fare delle ipotesi che lasciano il tempo che trovano.

La sola certezza di cui disponiamo ora come ora è che la sua assenza a Roma si è fatta sentire. Sarebbe stato bello se anche lui, che nella città eterna ci è nato e cresciuto, fosse stato presente, ma il destino glielo ha purtroppo impedito. Ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a compensare la sua assenza, certo, ma per i berrettiniani doc non sarà stato facile mandar giù questo ennesimo boccone amaro.

Berrettini, Federer dimenticato: è tutto vero

Al netto delle polemiche e delle critiche a lui rivolte nelle ultime settimane per via della sua relazione con Melissa Satta, Berrettini continua ad avere un posto speciale nel cuore dei supporter italiani. Vuoi per quella finale di Wimbledon, vuoi per il suo temperamento, fatto sta che è così che stanno le cose.

E quanto dispiaccia che non abbia potuto partecipare agli Internazionali d’Italia lo dimostra chiaramente una foto che ha colpito lo stesso campione romano. Lo ha inorgoglito al punto tale che ha voluto condividerla a sua volta tramite Instagram Stories, senza nascondere quanto orgoglioso lo avesse reso.

Lo scatto in questione ritrae una ragazzina all’esterno del Foro Italico che regge in mano uno striscione dedicato all’ex numero 1 d’Italia. “Berrettini – recita lo striscione in questione – mi manchi più di Federer“. L’allievo ha superato il maestro, dunque. E allora fai presto, Matteo: il pubblico, come vedi, ti aspetta con gran trepidazione.