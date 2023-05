Inter-Milan è un match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Partita tirata? Totale equilibrio come vent’anni fa? Neanche per sogno. Nel primo dei due Euroderby di Champions League stavolta c’è stata una squadra che l’ha fatta da padrona, malgrado il risultato finale faccia intendere altro. Già, perché va decisamente stretto a Simone Inzaghi lo 0-2 della gara d’andata, in cui la superiorità dell’Inter, come del resto era avvenuto nelle ultime due stracittadine (Supercoppa e campionato), è stata evidente.

La partenza a razzo dei nerazzurri ha trovato impreparato il Milan, che dopo appena undici minuti si è ritrovato sotto di due reti, con il micidiale uno-due firmato dai due ex romanisti Dzeko e Mkhitaryan. Nel corso del primo tempo Lautaro Martinez e compagni hanno sfiorato a più riprese il terzo gol, prendendo anche un legno. La squadra di Stefano Pioli ha provato timidamente a reagire nella ripresa, ma senza dare mai la sensazione di poter rientrare davvero in partita. L’Inter, insomma, ha già prenotato il volo per Istanbul, sede della finalissima, che il club nerazzurro tornerebbe a giocare a distanza di 13 anni dall’ultimo atto di Madrid che li vide salire sul trono d’Europa e vincere il famigerato Triplete con Mourinho in panchina. Pronostici della vigilia rispettati, dunque: l’assenza per infortunio di un giocatore fenomenale come Leao è stata una mazzata per un Milan, arrivato al momento clou della stagione con meno certezze rispetto ai cugini, ai quali adesso basterà anche perdere con un gol di scarto per prendere posto sull’aereo per la Turchia.

Rossoneri a caccia dell’impresa

Una montagna da scalare per i rossoneri, che anche in campionato, sabato scorso, hanno palesato le solite difficoltà. A La Spezia un Milan infarcito di riserve si è arreso 2-0 alla squadra di Leonardo Semplici, dimostrando di aver accusato il colpo ma anche di non poter prescindere dai titolarissimi di una rosa meno lunga di quella dell’Inter.

La sconfitta in terra ligure, la seconda consecutiva senza segnare gol, rischia di complicare la rimonta Champions degli ormai ex campioni d’Italia, finiti a -4 dal quarto posto. La mancanza di continuità ha sempre rappresentato un problema quest’anno per i rossoneri, incapaci di vincere più partite di fila dallo scorso febbraio. La costanza di risultati invece è proprio quell’ingrediente che sta facendo svoltare la stagione dell’Inter, un’altra squadra rispetto a quella che a cavallo tra marzo e aprile aveva perso sicurezze e non faceva altro che collezionare sconfitte in campionato. Da circa un mese i nerazzurri vanno veloci come un treno. E contro il Sassuolo nell’ultimo turno di Serie A hanno portato a casa la settima vittoria consecutiva (21 gol segnati nel parziale) tra le varie competizioni. Nel match con i neroverdi il mattatore della serata è stato Lukaku, giocatore completamente ritrovato dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro per via dei numerosi problemi fisici. Il successo sugli emiliani ha permesso agli uomini di Inzaghi di scavalcare la Lazio al terzo posto e consolidare il piazzamento Champions: ora sono a +5 proprio dai cugini del Milan.

Inter-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

L’abbondanza e l’infermeria ormai svuotata sabato hanno permesso ad Inzaghi di ruotare ben otto giocatori, pronti a tornare nella semifinale di ritorno. Il tecnico piacentino dovrebbe schierare la stessa formazione dell’andata, con Lautaro Martinez e Dzeko davanti e Lukaku che partirà dalla panchina alternandosi con il bosniaco. Davanti a Onana il terzetto formato da Darmian, di nuovo in versione braccetto di destra, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, in regia, Calhanoglu potrebbe di nuovo spuntarla su Brozovic.

Nel Milan occhi puntati ovviamente su Leao. Il giocatore ha recuperato dall’elongazione muscolare che gli ha impedito di giocare la gara d’andata e, pur non essendo al meglio, dovrebbe stringere i denti e scendere in campo dal 1′. Non ci sarà invece Bennacer, che dopo l’infortunio patito sei giorni fa ha terminato anzitempo la stagione. In difesa Thiaw sarà verosimilmente preferito a Kjaer, mentre Saelemaekers è in ballottaggio con Messias.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv in chiaro e streaming

Inter-Milan è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Inter-Milan sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Sì, è vero, non esistono derby scontati. E di solito in una stracittadina può succedere di tutto. Ma il momento diametralmente opposto che stanno attraversando Inter e Milan, al di là della presenza di Leao o meno (che non sarà al 100%) e il risultato dell’andata scoraggiano quasi le velleità di rimonta dei rossoneri. Che in ogni caso faranno in modo di non commettere gli errori dell’andata, tirando fuori una prestazione d’orgoglio. L’Inter, che ha vinto gli ultimi tre derby segnando sei gol e senza subirne neanche uno, rimane favorita per il passaggio del turno. Ed è assai probabile che eviterà la sconfitta anche stavolta. La squadra di Pioli dovrebbe riuscire a bucare la porta nerazzurra almeno in un’occasione in un derby che potrebbe accendersi nel secondo tempo e regalare più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1