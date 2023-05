Djokovic-Norrie, Atp Roma: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Djokovic-Norrie è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Ottavi di finale al via con l’incognita pioggia. Le copiose precipitazioni che in questi giorni si stanno abbattendo sulla Capitale hanno nuovamente stravolto il calendario degli Internazionali d’Italia. Sì, perché diverse gare che si sarebbero dovute concludere ieri sono state interrotte e rinviate ad oggi, intasando di conseguenza il programma originale.

Tra i primi a scendere in campo c’è l’attuale numero uno al mondo Novak Djokovic, adesso l’unico grande favorito dopo l’uscita di scena, assolutamente inaspettata, di Carlos Alcaraz, eliminato dal semisconosciuto Marozsan. Senza il giovane fenomeno di Murcia, inevitabilmente si alzano le percentuali di vittoria del campione serbo, chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Nole, tuttavia, non è arrivato al meglio al Foro Italico e sta cercando di ritrovare la giusta forma per arrivare al top al Roland Garros. Dopo aver saltato i Masters 1000 americani per via del mancato vaccino contro il Covid-19, Djokovic ha giocato solo quattro partite sulla terra. È uscito anzitempo sia a Montecarlo che a Banja Luka, arrendendosi rispettivamente a Musetti e al connazionale Lajovic. A Roma non ha brillato nelle prime due uscite: contro l’argentino Etcheverry ha avuto bisogno del tie break nel primo set, mentre contro Dimitrov l’ha spuntata solo al terzo parziale (6-3 4-6 6-1).

Nole lontano dalla sua miglior forma

Negli ottavi affronterà il britannico Cameron Norrie, numero 13 al mondo e reduce da due ottime prestazioni contro Muller e Fucsovics, entrambi piegati in due set.

Il nativo di Johannesburg quest’anno ha dimostrato di poter ben figurare anche su superfici meno veloci – a febbraio ha battuto Alcaraz a Rio – e potrebbe creare qualche grattacapo ad un Djokovic non al 100%. Nella semifinale di Wimbledon, un anno fa, Norrie riuscì a strappare il primo set al 22 volte campione Slam, per poi subire senza colpo ferire la rimonta del futuro campione dei Championships. L’altro precedente risale alle Finals 2021, la prima edizione giocata a Torino: non ci fu storia, con Nole che la chiuse in due set.

Dove vedere Djokovic-Norrie in diretta tv e streaming

Il match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Novak Djokovic e Cameron Norrie sarà trasmesso martedì 16 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). L’incontro tra Djokovic e Norrie sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 11:10.

Djokovic-Norrie: il pronostico

Norrie è migliorato molto sulla terra negli ultimi anni. E lo dimostra il fatto che in stagione abbia un record di 14 vittorie e 4 sconfitte sul mattone tritato. Il suo gioco monocorde potrebbe non bastare però per sovvertire i pronostici con un fenomeno come Djokovic, che è favorito nonostante non sia in condizioni ottimali. Il serbo dovrebbe risolvere la pratica in due set ma il numero dei game complessivi sarà verosimilmente superiore a 20.