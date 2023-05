Cerundolo-Sinner è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.

Il rampante Shevchenko, tennista in ascesa di cui sentiremo parlare più spesso nei prossimi mesi, nel terzo turno è riuscito a mettere in difficoltà Jannik Sinner.

L’altoatesino non ha imitato il suo grande rivale Carlos Alcaraz – ieri sorpreso dal numero 135 al mondo Marozsan, in quello che è destinato a rimanere il più sbalorditivo upset di questo 2023 – ed alla fine l’ha portata a casa, dopo tanto sudore ed oltre due ore di gioco. C’è voluto ad ogni modo il terzo set per domare l’esuberante russo, che nel secondo parziale l’aveva spuntata al tie break (6-3 6-7 6-2). Insomma, un match decisamente più combattuto di quello con l’australiano Kokkinakis all’esordio, che il nativo di San Candido aveva regolato in due set in un’ora e diciotto minuti. Sinner ora punta i quarti, dove lo scorso anno si fermò contro Stefanos Tsitsipas. In caso di passaggio del turno stavolta se la dovrebbe vedere con il vincente della sfida tra Casper Ruud e Laslo Djere, ma prima bisognerà fare i conti con un altro specialista della terra rossa: Francisco Cerundolo.

Pericolo Cerundolo per l’altoatesino

L’argentino ha fatto passi da gigante nell’ultimo anno e mezzo, scalando velocemente la classifica e assestandosi tra i primi 30 al mondo (oggi è numero 31). È uno che si destreggia molto bene sulla terra battuta, anche se in questa stagione non ha ottenuto risultati degni di nota sul mattone tritato, la superficie a lui più congeniale.

Il ventiquattrenne di Buenos Aires è stato eliminato da Berrettini a Montecarlo alla seconda partita. Ancora più breve il percorso a Madrid, fatto fuori subito dal connazionale Cachin. Sulla terra finora i suoi migliori risultati nel 2023 sono i quarti di finale raggiunti a Buenos Aires e a Barcellona. A Roma invece ha superato i primi due turni, prevalendo sul cinese Yibing e sul francese Barrere, ma spuntandola su entrambi al terzo set. Conosce molto bene Sinner, avendolo affrontato già tre volte in passato. L’altoatesino si è aggiudicato gli ultimi due testa a testa, in Coppa Davis e a Vienna. L’unico successo di Cerundolo è datato marzo 2022, ma a Miami l’azzurro fu costretto al ritiro dopo pochi game per infortunio.

Dove vedere Cerundolo-Sinner in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Francisco Cerundolo e Jannik Sinner sarà trasmesso martedì 16 maggio su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche la diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 14:45. La partita che vedrà protagonista il tennista altoatesino sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Canale 20, e in diretta streaming su Infinity e sportmediaset.it.

Cerundolo-Sinner: il pronostico

Cerundolo è un cliente ostico ma se Sinner riuscirà ad esprimersi ai suoi livelli e soprattutto a comandare il gioco ha davvero poche chance contro l’azzurro, tra i migliori difensori in circolazione. L’altoatesino dovrebbe prevalere in due set.