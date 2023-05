Superenalotto, Iniziativa Speciale al via: 750 premi garantiti, come si gioca

Superenalotto, ennesima iniziativa speciale al via con 750 premi che sono garantiti. Ecco come fare per giocare. Non lasciatevi scappare l’occasione

Non si fermano le novità del Superenalotto. Che ha lanciato un nuovo concorso a premi per le prossime settimane che, sicuramente, sarebbe un peccato lasciarsi scappare. Se fino a pochi giorni fa c’era la possibilità, solamente registrandovi sul sito, di poter partecipare a un gioco per prendervi 5 euro di bonus, adesso si cambia modalità. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo gioco si chiama “Iniziativa Speciale”, così come si legge sul sito ufficiale del Superenalotto, e mette in palio che mette in palio ben 750 premi garantiti del valore incrementale fino ai 20.000€. “Dal 16 maggio al 24 giugno, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali, partecipano all’estrazione dei premi garantiti in palio”. Ma quando sono questi concorsi speciali? Ci sono anche le date. Andiamo a vedere quando conviene giocare, quindi.

Superenalotto, ecco le date per il nuovo concorso

Tre date nelle quali ci saranno in palio questi premi garantiti. Tre date da segnare in rosso sul calendario. Il concorso numero 73 del prossimo 20 giugno, il 74 del 22 giugno e infine il 75 del 24 giugno. Tutto in una settimana: il primo mette in palio premi garantiti per un valore di 10mila euro, il secondo per 15mila mentre l’ultimo per 20mila.

Ma come si gioca? Non c’è cosa più semplice: basterà solamente convalidare una giocata per i tre concorsi in palio in quella settimana e in maniera automatica, con la vostra schedina, che avrà un codice particolare, parteciperete all’estrazione dei premi in questione. I codici vincenti verranno comunicati infine negli istanti successivi all’estrazione che regalerà la sestina vincente e per sapere se avete vinto basterà scaricare l’applicazione del Superenalotto e scansionare il codice che il vostro tagliando avrà bello impresso per quelle giocate. Ovviamente anche andando in ricevitoria e dando il vostro biglietto al rivenditore avrete il modo di controllare se la vostra giocata sarà vincente, ma quello più semplice e immediato e che potete fare davvero tutti è tramite il vostro smartphone. Insomma, noi le indicazioni ve le abbiamo date, adesso non resta che tentare la fortuna.