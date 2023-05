I pronostici di martedì 16 maggio: al via il ritorno delle semifinali di Champions League con Inter-Milan, in campo anche Super Lig turca e altri campionati.

Non si torna più indietro: stasera il derby di ritorno tra Inter e Milan deciderà la prima finalista di Champions League. Favorita d’obbligo grazie alla vittoria dell’andata è l’Inter, che in questo momento viaggia a doppia velocità rispetto ai cugini. Il recupero di Leao dà però qualche speranza in più ai rossoneri che dovrebbero quanto meno riuscire a segnare un gol.

Si gioca anche in Turchia, Norvegia e Arabia Saudita: favorite per la vittoria sono il Bodo/Glimt, il Galatasaray di Zaniolo e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle trasferte contro Tromso, Istanbulspor e AL Tai.

Pronostici altre partite

Per chi va alla ricerca di partite da gol, occhio a Aalesund-Molde, Brann-Stabaek e Viking-Odd BK del campionato norvegese e a Fluminense-Flamengo della Coppa del Brasile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in AL Hilal-Al-Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:30

Vincenti

• Bodo/Glimt (in Tromso-Bodo/Glimt, Eliteserien, ore 18:00)

• Galatasaray (in Istanbulspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)

• AL Nassr (in AL Tai-AL Nassr, Saudi Pro League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Aalesund-Molde, Eliteserien, ore 18:00

• Brann-Stabaek, Eliteserien, ore 18:00

• Viking-Odd BK, Eliteserien, ore 18:00

• Istanbulspor-Galatasaray, Eliteserien, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inter-Milan, Champions League, ore 21:00

• Fluminense-Flamengo, Coppa del Brasile, ore 02:00

Il “clamoroso”

Fluminense vincente e almeno un gol per squadra (in Fluminense-Flamengo, Coppa del Brasile, ore 02:00)