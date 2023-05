Spezia-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Milan è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un Milan irriconoscibile, in balia dei cugini dell’Inter per un intero tempo di gioco, ha perso nettamente il primo round con i nerazzurri in semifinale di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi ha avuto la meglio 2-0 nel match d’andata ed è persino un risultato che le va troppo stretto, visto che il passivo sarebbe potuto essere più ampio.

Ora alla squadra di Stefano Pioli servirà un’impresa per poter prenotare un biglietto aereo per Istanbul: martedì prossimo dovrà vincere con almeno due di scarto per azzerare lo svantaggio e portare quantomeno la doppia sfida ai supplementari. Prima, però, c’è da pensare ad un campionato in cui il Milan rischia seriamente di mancare la qualificazione alla prossima Champions. Nonostante il ritorno al successo contro la Lazio sabato scorso biancocelesti battuti 2-0 a San Siro – Calabria e compagni sono quinti in classifica, con due punti in meno della stessa Inter. Il minimo errore potrebbe dunque costare carissimo ai rossoneri, che non sono padroni del proprio destino: se la Serie A terminasse oggi, infatti, Pioli dovrebbe accontentarsi della qualificazione all’Europa League. Non il massimo, insomma, se consideriamo quali erano le premesse iniziali. Milan che quindi non può fallire l’appuntamento di La Spezia, trasferta in cui dovrà fare a meno di Leao – l’assenza del lusitano si è rivelata più determinante del previsto contro l’Inter – ma anche di Bennacer, che infortunatosi con i nerazzurri ha finito la stagione con qualche settimana d’anticipo.

Lo Spezia è nei guai

Se il Milan deve vincere a tutti i costi per evitare di perdere ulteriore terreno nella corsa Champions, anche lo Spezia è chiamato a fare altrettanto in seguito alla sconfitta, la terza consecutiva, contro la Cremonese (2-0) che l’ha fatto precipitare in zona retrocessione.

Davanti ai liguri si è aperta una pericolosa voragine: quello che fino a un mese fa sembrava impossibile adesso si sta avverando. Una situazione diventata ancora più complicata dopo il sorpasso del Verona, che a distanza di qualche giorno dalla partita tra i bianconeri e i grigiorossi, ha fatto il colpaccio a Lecce, portandosi a +3 sullo Spezia, da solo al terzultimo posto. I numeri di Nzola e compagni sono disastrosi da un mese a questa parte. In cinque partite hanno totalizzato a malapena un punto, frutto del pareggio con la Sampdoria. Involuto anche l’attacco, che in questo parziale è rimasto a secco tre volte. Da gennaio in poi l’unico successo dello Spezia è stato quello con l’Inter, battuta 2-1 al “Picco”.

Spezia-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Semplici ha recuperato il cannoniere della sua squadra, Nzola: il francese è pronto per riprendersi il suo posto tra Gyasi e Verde nel tridente d’attacco. Sta meglio anche Zurkowski, che potrebbe accomodarsi in panchina. L’infermeria, tuttavia, rimane affollata: sono assenti Bastoni, Maldini e Holm, mentre Bastoni è squalificato.

Dall’altro lato, Pioli potrebbe operare diverse cambi rispetto alla gara con l’Inter, tenendo in panchina alcuni titolari come Giroud, Brahim Diaz e Krunic. Leao, alle prese con un’elongazione, sarà preservato in vista della stracittadina, mentre Bennacer ha terminato la stagione. Chance per Origi, De Ketelaere e Pobega, in difesa dovrebbe rivedersi Kalulu.

Come vedere Spezia-Milan in diretta tv e in streaming

Spezia-Milan in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Pioli, in vista dell’imminente derby di ritorno, schiererà verosimilmente una squadra piena zeppa di seconde linee, che a La Spezia, contro una squadra con l’acqua alla gola potrebbe fare più fatica del previsto. Senza i titolarissimi non è lo stesso Milan e lo si è visto di recente con Bologna e Cremonese. I bianconeri, poi, da quando sono in Serie A hanno già fatto due “scherzetti” al Diavolo, battuto due volte in sei confronti (nessun pari). Puntare sulla vittoria del Milan è dunque rischioso, se consideriamo che la testa dei rossoneri potrebbe essere già focalizzata sul secondo Euroderby. Non è da escludere che la squadra di Semplici, ora con l’acqua alla gola, segni almeno una rete.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2