Inter-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Nel momento clou della stagione, quando la palla inizia a scottare per intenderci, Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Inter. La crisi vissuta dai nerazzurri a cavallo tra marzo e aprile, che aveva fatto più volte vacillare la panchina dello stesso tecnico, per adesso è solo un lontano ricordo, con Lautaro Martinez e compagni a un passo dal riportare il club meneghino a giocare una finale di Champions League a 13 anni da quella di Madrid 2010.

L’Inter nel primo dei due Euroderby ha letteralmente fagocitato il Milan, battuto “solo” 2-0 nella semifinale d’andata. La supremazia tecnica, fisica e tattica degli uomini guidati dal tecnico piacentino è stata evidente sin dai primi minuti di gioco: dopo undici giri di lancette d’orologio i nerazzurri erano già avanti di due gol e nel primo tempo sono più volte andati a un passo dal realizzare il terzo. Il rammarico, alla fine, è quello di non aver portato a casa un successo ancora più ampio, in modo da mettere in cassaforte la qualificazione. In ogni caso all’Inter basterà perdere anche con un gol di scarto martedì prossimo per staccare il pass per la finalissima di Istanbul. Inoltre la squadra di Inzaghi potrà vivere la vigilia del match che vale una stagione in maniera decisamente più serena rispetto ai rossoneri, che come loro in campionato inseguono ancora un posto in Champions League. Gli ambiti sono diversi, ma l’ordine non cambia: l’Inter, reduce da ben quattro vittorie consecutive (Empoli, Lazio, Verona e Roma) è a +2 sul Milan, che ora è costretto a vincere tutte e quattro le gare rimaste e sperare, al tempo stesso, in un passo falso dei cugini.

Il momento magico dell’Inter

Numeri impressionanti quelli che sta collezionando l’Inter dallo scorso 23 aprile, la data che potremmo definire della “svolta”. Dalla sfida con l’Empoli hanno sempre e solo vinto, realizzando la bellezza di sedici gol complessivi e subendone appena uno.

Sul percorso dei nerazzurri, a pochi giorni dalla semifinale di ritorno, c’è il Sassuolo, una squadra ormai senza più obiettivi realistici se non quello di chiudere nella parte sinistra della classifica. Gli uomini di Alessio Dionisi attualmente sono tredicesimi e pagano i continui alti e bassi avuti nella prima parte del torneo. Non sono stati mai realmente in lotta per un posto in Europa, ma si sono comunque tolti qualche importante soddisfazione, facendo lo sgambetto a diverse big come Milan e Juventus. Da due mesi a questa parte però i neroverdi brillano solamente tra le mura amiche: hanno infatti perso le ultime tre trasferte (Verona, Salernitana e Lazio) e lunedì scorso nel derby emiliano con il Bologna si sono accontentati di un pareggio (1-1): sul tabellino c’è finito il solito Berardi.

Inter-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi non si sbizzarrirà con il turnover limitandosi a far rifiatare solamente alcuni uomini chiave. Uno di questi potrebbe essere Calhanoglu: in regia ritroverà posto Brozovic, con Barella e Mkhitaryan chiamati agli straordinari. Rivoluzione invece in attacco, dove giocheranno Lukaku e Correa al posto do Lautaro Martinez e Dzeko. Idea Darmian sulla corsia destra in sostituzione di Dumfries, mentre a sinistra spazio al recuperato Gosens.

Non deve fare i conti con alcuna defezione Dionisi, in grado di poter schierare la miglior formazione possibile. L’unico dubbio è davanti: Defrel e Pinamonti sono in ballottaggio.

Come vedere Inter-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Inter-Sassuolo è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Inter e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le maggiori motivazioni, unite all’entusiasmo ed allo strepitoso momento di forma dell’Inter fanno ipotizzare un successo dei nerazzurri in un match in cui i gol non dovrebbero mancare. Il Sassuolo ha perso gli ultimi due precedenti contro la squadra di Inzaghi ma ha avuto la meglio nell’ultimo confronto disputato a San Siro. I neroverdi di solito con le grandi si esaltano ed è per questo che l’Inter farà fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1